ريبورتاج: تراجع نسبة البطالة خلال فترة حكم ميركل لم يمنع من تزايد أعداد الفقراء في ألمانيا

تراجع نسبة البطالة في ألمانيا لم يمنع تزايد أعداد الفقراء في البلاد. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

استفادت حكومات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من الإصلاحات التي قام بها سلفها الاشتراكي غيرهارد شرودر في قانون العمل. ودفعت الصرامة مع العاطلين وخفض المساعدات الاجتماعية إلى تراجع نسبة البطالة إلى النصف خلال فترة ميركل، وصار إيجاد عمل في ألمانيا أسهل من أي وقت مضى. لكن نحو 20 بالمائة من الألمان يعملون في قطاعات محفوفة بالمخاطر في ظل انخفاض الرواتب في قطاع الخدمات والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي. وفيما تتواصل الهوة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع، دخل 13 مليون ألماني حاليا تحت خط الفقر بينهم 3 مليون طفل في رقم قياسي مثير للقلق منذ إعادة توحيد البلاد في 1990.