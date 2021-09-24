الانتخابات الألمانية 2021

ألمانيا تستعد لطي صفحة "الأم" ميركل أقوى امرأة في تاريخ البلاد

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

تستعد ألمانيا لطي صفحة 16 عاما من حكم المستشارة أنغيلا ميركل التي كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. ولم يكن هذا المنصب على قائمة أحلام ميركل في شبابها عندما كانت تعيش مع أسرتها في الشطر الشرقي لألمانيا، وكان هدفها حينها العمل بجد لتصبح معلمة. لكن حياة ميركل تحولت بشكل سريع ومفاجئ بعد انتقالها إلى برلين حيث أصبحت متحدثة باسم آخر حكومة في تاريخ ألمانيا الشرقية ثم زعيمة للحزب المحافظ. ويطلق الألمان على ميركل لقب "الأم" أو "السيدة الحديدية" وذلك لشخصيتها القوية والهادئة ومواقفها السياسية الصارمة.