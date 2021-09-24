إسبانيا: توقيف زعيم الانفصاليين بإقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت في إيطاليا

أعلن محامي زعيم الانفصاليين في إقليم كاتالونيا الإسباني كارلس بيغديمونت توقيف موكله في إيطاليا. ويعيش بيغديمونت في بلجيكا منذ عام 2017 هربا من الملاحقة القضائية الإسبانية. وهو ملاحق بتهمتَي "إثارة الفتنة" و"اختلاس أموال عامة".

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أوقف الخميس النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت في إيطاليا والذي كان يعيش بالمنفى في بلجيكا منذ عام 2017 بعد محاولة انفصال كاتالونيا في العام نفسه، حسبما أعلن محاميه.

وكتب المحامي غونزالو بوي على تويتر "الرئيس بيغديمونت أوقِف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي"، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأوقِف الزعيم الكاتالوني في ألغيرو، حسب ما كتب على تويتر كبير مستشاريه جوزيب لويس ألاي.

وقال ألاي "لدى وصوله إلى مطار ألغيرو، أوقفته الشرطة عند الحدود الإيطالية. غدا (الجمعة)، سيمثل الرئيس أمام قضاة محكمة الاستئناف في ساساري المختصة بالبت في مسألة الإفراج عنه أو تسليمه".

في 9 آذار/مارس، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن بيغديمونت واثنين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدين للانفصال، وهو إجراء أكدته محكمة الاتحاد الأوروبي في 30 تموز/يوليو.

يعيش بيغديمونت في بلجيكا منذ عام 2017 هربا من الملاحقة القضائية الإسبانية. وهو ملاحق بتهمتَي "إثارة الفتنة" و"اختلاس أموال عامة".

فرانس24/ أ ف ب

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