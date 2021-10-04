السلطات الإسبانية تعلن إنقاذ 14 شخصا من الغرق قبالة أرخبيل الباليار

أصبحت المحاولات لبلوغ أوروبا نادرة بعدما كثفت إسبانيا الدوريات بالمتوسط في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية.

أفادت السلطات في جزر الباليار الإسبانية عن إنقاذ 14 شخصا من الغرق قبالة جزيرة كابريرا مساء الإثنين وأكدت عدم العثور على أي ضحية، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن انتشال 11 جثة.

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أعلنت سلطات جزر الباليار الإسبانية مساء الإثنين أن "14 شخصا" كانوا على متن قارب يستخدمه مهاجرون، "أُنقذوا وهم على قيد الحياة. ولم يتم العثور على أي ضحية حتى الساعة"، مشيرة إلى أنه يجري البحث عن ثلاثة مفقودين مفترضين.

وكانت في وقت سابق قد أعلنت عن انتشال 11 جثة من البحر قبالة جزيرة كابريرا الإسبانية في الأرخبيل، وفق ما أعلنت السلطات المحلية التي تحدثت في البداية عن رصد "نحو 17" جثة.

وسجل عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الأرخبيل أو إلى جنوب شرق إسبانيا ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة. وقد أُنقذ حوالى 300 من بينهم بين الإثنين والجمعة الماضيين قبالة جزر الباليار.

فرانس24/ أ ف ب

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