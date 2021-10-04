وفاة فنان الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس صاحب رسم مسيء للنبي محمد في حادث سير

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أكدت الشرطة السويدية الأحد وفاة رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس (75 عامًا) في حادث سير برفقة رجلي شرطة. وكان فيلكس يعيش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007، بعد تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية ساخرة، وكان تنظيم "القاعدة" قد عرض جائزة قدرها 100 ألف دولار جائزة لمن يقتله.

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توفي الأحد في حادث سير رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس البالغ 75 عاما والذي عاش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007 إثر تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية ساخرة. ولاقى حتفه مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سياراتهم مع شاحنة .

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية "يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق ايضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم انقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن سبب الحادث ليس واضحا.

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتورية الذي تضمن إساءة للنبي محمد عام 2007 غضب المسلمين. وعرضت القاعدة 100 ألف دولار جائزة لمن يقتل فيلكس.

كما تسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر. وعام 2015 نجا فيلكس من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دانماركي.

فرانس24/ أ ف ب

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