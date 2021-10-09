الحمم البركانية تجرف مزيدا من المنازل في جزيرة لا بالما الإسبانية

واصلت أنهار من الحمم البركانية جرف مزيد من المباني بالقرب من البركان الثائر على جزيرة لا بالما الإسبانية يوم السبت، واشتدت مأساة مشهد الحمم الحمراء الملتهبة مع وميض البرق.

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جرفت أنهار من الحمم البركانية المباني بالقرب من البركان الثائر على جزيرة لا بالما الإسبانية السبت، واشتدت مأساة مشهد الحمم الحمراء الملتهبة مع وميض البرق.

وأفاد شهود من رويترز أن الحمم أتت على أربعة مبان على الأقل في قرية كاييخون دو لا غاتا. وبدأت ثورة بركان كومبري فييخا يوم 19 سبتمبر/أيلول، ودمر البركان أكثر من 800 مبنى واضطر نحو 6000 نسمة لترك منازلهم بالجزيرة التي يقطنها حوالي 83 ألف نسمة، وهي إحدى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي.

وشوهد وميض البرق قرب البركان الثائر في ساعة مبكرة اليوم السبت. ووجدت دراسة نشرتها دورية (رسائل بحوث الجيوفيزياء) عام 2016 أن البرق يمكن أن يحدث خلال ثوران البراكين لأن تصادم ذرات الرماد البركاني تنتج عنه شحنة كهربائية.

وجرفت الحمم أكثر من 370 فدانا من الأراضي الزراعية معظمها مزارع موز، وهو أحد المحاصيل الرئيسية على الجزيرة.

وأشار متحدث باسم مؤسسة إنير التي تتحكم في الملاحة بالأجواء الإسبانية إلى أنه تم توجيه النصح لشركات الطيران التي تسيّر رحلات لجزر الكناري بتحميل قدر أكبر من الوقود تحسبا لاحتمال تغيير مسارها أو تأخرها في الهبوط بسبب الرماد.

ولفتت شركة آينا التي تنظم المرور الجوي بإسبانيا إلى أن مطار لا بالما مغلقا منذ يوم الخميس، لكن المطارات الأخرى بالأرخبيل لا تزال مفتوحة.

فرانس24/ رويترز

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