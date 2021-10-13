النرويج: مقتل عدة أشخاص على يد رجل مسلح بقوس نشاب في جنوب شرق البلاد

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صورة تظهر الوضع في مدينة كونغسبرغ في جنوب شرق النرويج بعد مقتل عدة أشخاص على يد رجل مسلح بقوس وسهام. 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أعلنت الشرطة النرويجية أن رجلا مسلحا بقوس نشاب قتل عددا من الأشخاص وجرح آخرين الأربعاء في مدينة كونغسبرغ، بجنوب شرق البلاد، مؤكدة توقيف مشتبه به.

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قتل شخص مسلح بقوس نشاب عددا من الأشخاص وجرح آخرين الأربعاء في كونغسبرغ، بجنوب شرق النرويج، وفق الشرطة النرويجية التي أعلنت توقيف مشتبه به.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية أويفيند آس في مؤتمر صحفي: "للأسف يمكننا أن نؤكد إصابة أشخاص عدة ومقتل آخرين"، مضيفا إن "الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد متورط".

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم الذي نُفّذ في أنحاء عدة في وسط مدينة كونغسبرغ.

ولم تعط الشرطة أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه نُقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

فرانس24/ أ ف ب

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