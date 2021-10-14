إيطاليا: محاكمة أربعة من ضباط الشرطة المصريين غيابيا في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني في 2016

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نشطاء من منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان يشاركون في مظاهرة في ساحة كاستيلو بتورينو في 13 يوليو/تموز 2016 للمطالبة بـ "الحقيقة" حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع 2016.

يحاكم أربعة من ضباط الشرطة المصريين في إيطاليا الخميس غيابيا بشبهة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مطلع 2016 بالقاهرة. ويعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خطف وقتل بناء على اعتقاد خاطئ بأنه جاسوس أجنبي. وكانوا قد اتهموا أجهزة الاستخبارات المصرية بـ"تعذيبه لأيام عبر إلحاق حروق بجسده وركله ولكمه واستعمال سلاح أبيض وهراوات" قبل قتله. لكن مصر رفضت هذه الاتهامات.

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يحاكم أربعة من ضباط الشرطة المصريين غيابيا في إيطاليا الخميس بشبهة القتل الوحشي في القاهرة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مطلع 2016. والضباط متهمون بالخطف والتآمر للقتل والتسبب بأذى جسدي جسيم للطالب الإيطالي البالغ 28 عاما.

والضباط الأربعة هم كما وردت أسماؤهم في وثائق المحكمة اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بالقيام بعملية القتل.

وكان مجهولون خطفوا ريجيني في كانون الثاني/يناير 2016 في مصر حيث كان يجري بحثا للحصول على درجة دكتوراه في جامعة كامبريدج. وكان يبحث في النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية ذات حساسية خاصة.

وعثر على جثته التي كانت تحمل آثار تعذيب شديد ملقاة في إحدى ضواحي القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وقالت والدته في وقت لاحق إن الجثة كانت مشوهة إلى درجة أنها لم تتعرف على ابنها إلا من خلال "طرف أنفه".

مصر 02:53

ويعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خطف وقتل بناء على اعتقاد خاطئ بأنه جاسوس أجنبي. وكانوا قد اتهموا أجهزة الاستخبارات المصرية بـ"تعذيبه لأيام عبر إلحاق حروق بجسده وركله ولكمه واستعمال سلاح أبيض وهراوات" قبل قتله. لكن مصر رفضت هذه الاتهامات.

وستقرر المحكمة ما إذا كان المشتبه بهم الأربعة على علم بالإجراءات القضائية المتخذة ضدهم، كما يقتضي القانون، بينما رفضت مصر تقديم تفاصيل تسمح بالاتصال بهم.

وفي جلسة استماع أولية في أيار/مايو، اعتبر قاض أن التغطية الإعلامية كفيلة بجعل الضباط الأربعة على علم بالتحقيق بشأنهم. وقد يتم تأييد هذا القرار أو نقضه من قبل المحكمة الخميس.

وقالت المدعية العامة ميشيل بريستيبينو أمام لجنة برلمانية في كانون الأول/ديسمبر الماضي إن هناك "عناصر أدلة مهمة" تشير إلى تورط ضباط مصريين في جريمة القتل، وهو اتهام رفضته مصر.

وحسب تحقيق فريقها، طلب شريف من مخبرين تتبع ريجيني ثم اعتقاله وسبب له "معاناة جسدية شديدة". وقد كسرت أسنان ريجيني ويداه وقدماه، ومات مختنقا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الفريق القانوني لريجيني طلب استدعاء كل رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية الإيطاليين منذ 2016 كشهود، إلى جانب أجهزة الاستخبارات في البلاد.

لكن محامي الدفاع الذي عينته المحكمة ترانكيلينو سارنو قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن "استمرار أو انهيار" المحاكمة أمر مرتبط بتمكن شهود العيان الأساسيين للادعاء من القدوم إلى روما للإدلاء بإفاداتهم شخصيا.

فرانس24/ رويترز

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