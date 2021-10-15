النرويج: المحققون يرجحون فرضية المرض كـ "خلفية" لمنفذ الاعتداء بقوس الرماية في جنوب شرق البلاد

الشرطة النرويجية في مكان وقوع الاعتداء في مدينة كونغسبرغ (جنوب شرق). 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أعلنت الشرطة النرويجية الجمعة أن "الفرضية الأقوى بعد الأيام الأولى" للتحقيقات المرتبطة بالاعتداء بقوس الرماية الذي وقع مساء الأربعاء بمدينة كونغسبرغ (جنوب شرق البلاد) تشير إلى أن الهجوم جاء نتيجة "مرض" يعاني منه" منفذ العملية التي خلفت خمسة قتلى.

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أعلنت الشرطة النرويجية الجمعة أن التحقيقات المرتبطة بالاعتداء بقوس الرماية الذي وقع مساء الأربعاء بمدينة كونغسبرغ (جنوب شرق البلاد) وأسفر عن سقوط خمسة قتلى تشير إلى أن الهجوم جاء نتيجة "مرض" يعاني منه منفّذه.

وقال مفتش الشرطة بير توماس أومهولت للصحافيين بعد يومين من وقوع الاعتداء: "الفرضية الأقوى بعد الأيام الأولى للتحقيق هي أن المرض هو خلفيته".

وسلم القضاء النرويجي الجمعة المشتبه به الدنماركي إسبن أندرسن براثن إلى الأجهزة الطبية. وقالت المدعية آن إيرين سفان ماتياسن لوكالة الأنباء الفرنسية: "سُلم للأجهزة الطبية مساء الخميس بعد تقييم لوضعه الصحي".

ويشتبه بأن المهاجم البالغ من العمر 37 عاما سلك طريق التطرف بعدما اعتنق الإسلام. وأودع الحبس مؤقتا لأربعة أسابيع على أن يكون في الحبس الانفرادي في الأسبوعين الأولين. ويخضع حاليا لتقييم نفسي يجريه خبراء لمعرفة ما إذا كان يمكن اعتباره مسؤولا جنائيا عن فعلته. وقد لا تصدر الخلاصات قبل عدة أشهر.

رئيس جهاز الاستخبارات النرويجي (PST) هانز سفير سيوفولد أكد في مؤتمر صحافي الخميس أن المشتبه فيه "أدخل مرات عدة إلى مؤسسات صحية لفترة".

من جانبه، قال المسؤول في الشرطة أولي بريدروب سيفيرود: "ظهرت خشية حياله في السابق تتعلق بالتطرف". وتعود هذه المخاوف إلى العام 2020 وما قبل وكانت موضع متابعة من قبل الشرطة على ما أضاف هذا المسؤول.

ولفتت وسائل إعلام نرويجية إلى صدور حكمين قضائيين في الماضي في حق براثن: أمر بعدم الاقتراب من اثنين من أفراد عائلته المقربين بعدما هدد بقتل أحدهما وإدانة بالسرقة وشراء مواد مخدرة العام 2012.

فرانس24/ أ ف ب

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