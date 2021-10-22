بوتين يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة سوتشي لإجراء مباحثات حول الملف النووي الإيراني

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الجمعة إلى مدينة سوتشي الروسية الواقعة على البحر الأسود لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي المحادثات، التي تعتبر الأولى منذ تولي بينيت رئاسة الحكومة، من المتوقع أن يتطرق الطرفان إلى الملف النووي الإيراني حليفة روسيا وغريمة إسرائيل الأولى.

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حطت الجمعة طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مدينة سوتشي على البحر الأسود لإجراء محادثات هي الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُتوقّع أن تدور حول إيران.

وبدأ اللقاء بين بوتين وبينيت بعيد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى سوتشي حيث حطت طائرته كما يظهر في لقطات بثها التلفزيون الروسي.

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وتولى بينيت منصبه في حزيران/يونيو خلفا لبنيامين نتانياهو الذي بقي في السلطة 12 عاما وكانت تربطه علاقات وثيقة مع بوتين.

"عنصر مهم"

وقال بينيت الجمعة إن علاقات إسرائيل مع موسكو هي "عنصر مهم" في سياسة إسرائيل مع الخارج وذلك بسبب "ملايين الناطقين بالروسية في إسرائيل والذين يشكلون جسرا بين البلدين".

وقد يكون هذا اللقاء الأخير لبوتين مع مسؤول أجنبي وجها لوجه قبل بدء تطبيق الإجراءات التي فرضتها موسكو لكبح انتشار جائحة كوفيد-19 الأسبوع المقبل.

وقال الكرملين إن بوتين سيلغي الاجتماعات وجهًا لوجه خلال الإجازة على مستوى البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من 30 تشرين الأول/أكتوبر بهدف الحد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأشار مكتب بينيت الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيُناقشان برنامج إيران النووي.

وموسكو من الموقّعين على اتفاق مبرم عام 2015 ينص على رفع جزء من العقوبات الدولية على إيران مقابل التزامها بتقليص كبير لبرنامجها النووي ووضعه تحت رقابة الأمم المتحدة.

وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق بشكل أحادي في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران نص الاتفاق على رفعها. في المقابل، تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق.

وقال بينيت الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل "لن تسمح لإيران بأن تمتلك أسلحة نووية".

فرانس24/ أ ف ب

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