بولنديات يتظاهرن قرب الحدود البيلاروسية تنديدا بترحيل مهاجرين بينهم أطفال

© أ ف ب.

بولنديات يتظاهرن احتجاجا على ترحيل مهاجرين إلى حدود بيلاروسيا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

تظاهرت نحو مئة أم بولندية السبت قرب الحدود البيلاروسية ورددن "عار" و"لا أحد غير قانوني" تنديدا بقرار بلادهم ترحيل مهاجرين بينهم أطفال حاولوا منذ أغسطس/آب دخول الاتحاد الأوروبي وينحدر معظمهم من الشرق الأوسط. وطالبت المتظاهرات الحكومة برفع حظر المرور حتى يتمكن المهاجرون من تلقي المساعدات الإنسانية، واتهمن الشرطة بإجبار المهاجرين على أن يعودوا أدراجهم.

إعلان اقرأ المزيد

خرجت نحو مئة أم بولندية السبت للتظاهر قرب حدود بيلاروسيا ورددن "عار" و"لا أحد غير قانوني" احتجاجا على ترحيل مهاجرين، بينهم أطفال، حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي.

وقالت منظمة الحدث على فيس بوك "لا يمكننا الجلوس مكتوفين عندما يقضي أطفال أسابيع في غابات الأراضي البولندية الباردة والرطبة والمظلمة دون ماء أو طعام وبلا أي مأوى".

وحاول آلاف المهاجرين الذين ينحدر معظمهم من منطقة الشرق الأوسط عبور الحدود منذ أغسطس/آب في تحرك يشتبه الاتحاد الأوروبي بأن بيلاروسيا تقف وراءه ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

في المقابل، حشدت بولندا آلاف الجنود على الحدود وأقامت سياجا شائكا وفرضت حالة طوارئ ثلاثة أشهر في المنطقة الحدودية، التي يمنع على الصحافيين والمنظمات الإنسانية دخولها.

وحملت المتظاهرات لافتات كتبن عليها "حدود الموت" و"اخشوا الله وليس اللاجئين"، وطالبن الحكومة برفع حظر المرور حتى يتمكن المهاجرون من تلقي المساعدات الإنسانية. كما اتهمن شرطة الحدود بإجبار المهاجرين على أن يعودوا أدراجهم.

وفي هذا الشأن، صرحت سيلويا شورازي إحدى المتظاهرات عند نقطة عبور حدودية في شرق البلاد "لقد تأثرنا لوجود هؤلاء الأشخاص في الغابة". مضيفة "سألني ابني هذا الصباح: أمي، ماذا إذا كان علينا نحن أيضا أن نقضي الليلة في الغابة؟ هذا حزين جدا".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك