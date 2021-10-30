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قمة العشرين: أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تبدي "قلقها الكبير" بشأن أنشطة ايران النووية

الملف النوي الإيراني على طاولة مباحثات قمة مجموعة العشرين. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، أعرب قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا السبت عن "قلقهم الكبير والمتنامي" حيال النشاطات النووية لإيران، ودعوا طهران إلى "تغيير موقفها". وحث قادة هذه الدول عقب اجتماعهم الرئيس الإيراني على اغتنام فرصة عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي من أجل تجنب "تصعيد خطير". وقال القادة الأربعة في بيان مشترك أصدره مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لن يكون هذا ممكنا إلا إذا غيرت إيران مسارها".