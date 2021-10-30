قمة العشرين: قادة العالم يبحثون سبل دعم الدول الفقيرة لمواجهة فيروس كورونا والتغيرات المناخية

القاعة التي ستحتضن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

في قمة من المستبعد أن تسفر عن التزامات جذرية جديدة لمكافحة زيادة درجة حرارة الأرض، بدأ قادة دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية السبت محادثات تستمر يومين في روما من المنتظر أن تقر بالتهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ. وعلى الرغم من أن النقاش بشأن المناخ سيهيمن على معظم مناقشات اليوم الأول للقمة فإن المحادثات ستشمل أيضا جائحة كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي.

إعلان اقرأ المزيد

في أول اجتماع حضوري للمجموعة منذ انتشار جائحة كورونا، انطلقت قمة قادة دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية السبت في محادثات تستمر يومين من المنتظر أن تقر بالتهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ، لكنها لن تسفر عن التزامات جذرية جديدة لمكافحة زيادة درجة حرارة الأرض.

وكشفت مسودة بيان اطلعت عليها رويترز أن البلدان الكبيرة من المرجح أن تشدد قليلا تعهداتها بالتحرك من أجل مكافحة تغير المناخ، لكنها لن تضع أهدافا جديدة صارمة يقول ناشطون إنها ضرورية للحيلولة دون كارثة بيئية.

واستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قادة من مختلف بقاع الأرض، منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول قمة لمجموعة العشرين بالحضور الشخصي منذ عامين مع بدء انحسار جائحة كوفيد-19.

التعافي الاقتصادي على جدول الأعمال

وعلى الرغم من أن النقاش بشأن المناخ سيهيمن على معظم مناقشات اليوم الأول للقمة فإن المحادثات ستشمل أيضا جائحة كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي. كما سيناقش القادة المخاوف المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد المطولة.

ومن المنتظر أيضا أن يصوغوا خططا لتطعيم 70 بالمئة من سكان العالم ضد مرض كوفيد-19 بحلول منتصف 2022 وتشكيل قوة عمل لمكافحة أي جائحة مستقبلية.

من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول مجموعة العشرين إلى الإسراع بالاعتراف المتبادل بلقاحاتها المضادة لكوفيد-19.

كما قال بوتين، الذي تحدث إلى قمة مجموعة العشرين عن بُعد عبر رابط فيديو، إن منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون أسرع في اتخاذ قرارات الموافقة على اللقاحات.

وذكرت مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين أن دول المجموعة، التي تساهم بما يصل إلى 80 بالمئة من انبعاثات الكربون العالمية، ستكثف جهودها للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض في نطاق 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يقول علماء إنه ضروري لتجنب أنماط مناخ جديدة كارثية.

كما قال البيان إن القادة أقروا أيضا بأهمية تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول منتصف القرن، وهو هدف لا تزال بعض أكثر دول العالم تسببا في التلوث غير ملتزمة به.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك