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على الحدود البيلاروسية الليتوانية... مهاجرون محاصرون بين نارين

يقبع أكثر من 800 مهاجر في أحد سجون ليتوانيا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

أصبحت حدود بيلاروسيا مع ليتوانيا طريقا جديدا للمهاجرين القادمين من أفريقيا والعراق وأفغانستان الحالمين بالوصول إلى أوروبا. ويقبع أكثر من 800 من المهاجرين في أحد سجون لتوانيا، بما يعادل ضعف طاقة استيعاب السجن، في انتظار البت في طلبات اللجوء. وتقطعت السبل بهؤلاء المهاجرين بعد أن قطعوا آلاف الكيلومترات. وجاء هؤلاء المهاجرون من بيلاروسيا التي منحتهم تأشيرات لدخول أراضيها في مسعى لاستخدام ملف الهجرة كورقة للضغط على الاتحاد الأوروبي.