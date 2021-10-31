قادة دول مجموعة العشرين يتوصلون لاتفاق على حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وأستراليا سكوت موريسون، وإيطاليا ماريو دراغي أمام نافورة تريفي الشهيرة بروما أثناء قمة مجموعة العشرين، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

أفادت مسودة البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين بالتوصل إلى اتفاق على حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويكمن التحدي الرئيسي أمام هذا الاتفاق في معرفة الوسائل الملموسة التي ستستخدمها الدول لاحترام هذا الهدف.

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اتفق قادة دول مجموعة العشرين على حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفقا لمسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعيد مجموعة العشرين تأكيد هدف اتفاق باريس وهو "الحفاظ على متوسط الاحترار بأقل بكثير من درجتين ومواصلة الجهود لحصره بـ1,5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية"، حتى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك قائلة "إن الحفاظ على (هدف) 1,5 درجة تحت السيطرة يتطلب إجراءات والتزامات كبيرة وفعالة من كل البلدان".

وأوضح مصادر في الاجتماع لوكالة الأنباء الفرنسية أن القادة وافقوا على تجاوز الهدف المناخي الذي اتفق عليه في قمة باريس عام 2015 والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وحددوه بـ1,5 درجة.

والتحدي الرئيسي يكمن في معرفة الوسائل الملموسة التي ستستخدمها الدول لاحترام هذا الهدف، والتي غالبا ما تتردد البلدان في التحدث عنها، وفق منظمات غير حكومية.

ووفقا لآخر تقييم للأمم المتحدة يأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة لغالبية الدول الموقعة، ما زال العالم يتجه نحو ارتفاع "كارثي" لدرجة الحرارة يبلغ 2,7 درجة مئوية، وفي أفضل الأحوال 2,2 درجة مئوية إذا أخذت في الاعتبار الوعود التي تكون "مبهمة" في كثير من الأحيان بشأن الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

وبضغط من الأمم المتحدة، تلتزم المزيد من الدول الحياد الكربوني، معظمها بحلول العام 2050 وبعضها بحلول العام 2060 أو 2045. الصين وروسيا على سبيل المثال حددت أنها ستصل إلى الحياد الكربوني في العام 2060 وأستراليا وفرنسا في 2050.

فرانس24/ أ ف ب

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