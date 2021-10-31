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قمة العشرين: قلق فرنسي أمريكي بشأن أنشطة إيران النووية وعرض جديد لاستئناف المفاوضات

واشنطن وباريس قلقتان من أنشطة إيران النووية. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

بعد البيان المشترك لقادة أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن مفاوضات الملف النووي الإيراني، أبدى قادة هذه الدول قلقا من تطور قدرة طهران لتصنيع سلاح نووي في حال قررت اتخاذ هذه الخطوة فيما اعتبر على أنه محاولة من إيران لكسب الوقت. وتحدثت مصادر فرنسية عن عرض جديد للعودة إلى طاولة المفاوضات في مسعى لاستئناف الاتفاق النووي لسنة 2015 الذي انسحبت منه واشنطن والعمل على دفع روسيا والصين للمساعدة لحث طهران للعودة إلى المفاوضات.