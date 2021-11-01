دول مجموعة العشرين تتجه إلى قمة غلاسغو مع "آمال محبطة" رغم توصلها لاتفاق

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. مؤتمر المناخ في غلاسكو، اسكتلندا. بريطانيا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ"التزام مجموعة العشرين المتجدد بإيجاد حلول على الصعيد العالمي" فيما يتعلق بالمناخ والبيئة، لكنه قال إنه يغادر "روما بآمال محبطة". وتنطلق أعمال مؤتمر غلاسغو "كوب 26" فعليا الاثنين وتستمر الثلاثاء بعد افتتاحها رسميا الأحد، بمشاركة أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات لكن في غياب "أكبر الملوثين" الصين وروسيا. هذا، وتستعد المنظمات المدافعة عن البيئة لتنفيذ تحركات احتجاجية إذ تمت الدعوة إلى التظاهر.

إعلان اقرأ المزيد

لن تتجه دول مجموعة العشرين خالية الوفاض إلى قمة غلاسغو حول المناخ، إلا أن الالتزامات التي قطعتها الأحد في روما لم تقنع المنظمات المدافعة عن البيئة والأمم المتحدة.

تغطية موفدة فرانس24 إلى قمة "كوب26" 06:21

وفي هذا السياق، كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تغريدة "أرحب بالتزام مجموعة العشرين المتجدد بإيجاد حلول على الصعيد العالمي، لكني أغادر روما بآمال محبطة حتى لو لم تدفن بعد".

وبعد الافتتاح الرسمي الأحد، تنطلق أعمال مؤتمر "كوب 26" فعليا الاثنين والثلاثاء مع قمة قادة الدول والحكومات.

تغريدة أنطونيو غوتيريس While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ختام قمة مجموعة العشرين أنه "في حال فشل (مؤتمر) غلاسغو فإن كل شيء سيفشل"، في تحذير رسمي مع انطلاق مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ الأحد في كبرى المدن الاستكلندية. وقال جونسون في روما، حيث عقدت قمة الدول العشرين الأغنى في العالم، "أحرزنا تقدما خلال قمة مجموعة العشرين (..) لكنه ليس كافيا".

وتنتظر مشاركة أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات، بينهم الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والهندي ناريندرا مودي والأسترالي سكوت موريسون المدافع الكبير عن استخدام الفحم، إذ إن بلاده هي المصدر الأكبر له عالميا.

تغريدة قمة المناخ On climate, the world will succeed, or fail, as one.



Now is the time for real action.#COP26 begins today. We must make it count.#TogetherForOurPlanet — COP26 (@COP26) October 31, 2021

لكن لاعبين رئيسيين يغيبون أيضا مثل الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي لم يغادر بلاده منذ بدء جائحة فيروس كورونا. وطرحت الصين التي تسجل أكبر كمية من انبعاثات غازات الدفيئة أهدافا جديدة لخفض الانبعاثات اعتبرها خبراء كثر غير طموحة.

كما يغيب كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعتبر بلاده من كبار الملوثين في العالم فضلا عن البرازيلي جايير بولسونارو المتهم بالسماح بقطع أشجار الأمازون بشكل كثيف.

انطلاق قمة المناخ "كوب26" في غياب أكبر الملوثين! 05:58

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" جينيفر مورغن "إذا كانت قمة مجموعة العشرين تحضيرا لكوب 26، فإن قادة العالم أضاعوا الفرصة". وأكدت أنه في غلاسغو، حيث يستعد كثير من الناشطين للتظاهر، "سنفرض اتخاذ التحركات الضرورية للحماية من الأزمة المناخية ومن كوفيد-19 على السواء". بدورها، قالت نائبة رئيس منظمة "غلوبال سيتيزن" فريدريكه رودر "كل ما رأيناه (في اجتماع مجموعة العشرين) أنصاف إجراءات أكثر منه تدابير ملموسة".

واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي ترأست بلاده مجموعة العشرين هذه السنة "علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه مجرد بداية. ونتقدم خطوة خطوة".

تغريدة قمة ال20 في روما The final Declaration of the #G20RomeSummit

👉 https://t.co/IZbXcodE9z pic.twitter.com/piAhB1CtEZ — G20 Italy (@g20org) October 31, 2021

بايدن ينتقد روسيا والصين والسعودية

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن "حصول نتائج ملموسة" لكنه أعرب عن "خيبة أمل" لغياب الصين وروسيا عن القمة. وقال بايدن "لا شيء يمكن أن يحل محل المفاوضات وجها لوجه من أجل التعاون العالمي"، في إشارة واضحة إلى غياب جينبينغ وبوتين.

وانتهز الرئيس الأمريكي الفرصة لانتقاد خصميه، قائلا "ببساطة لم تظهر روسيا والصين" عندما تعلق الأمر بـ"التعهد بالتزامات المناخ"، منتقدا السعودية أيضا في هذا الإطار. وفي ما يتعلق بملف المناخ قال بايدن "أحرزنا تقدما كبيرا ونحتاج إلى عمل المزيد"، لكنه شدد على أنه "سيتعين علينا مواصلة النظر إلى ما لا تفعله الصين، وما لا تفعله روسيا، وما لا تفعله السعودية" في هذا الإطار.

في المقابل، قال بوتين لنظرائه في كلمة عبر الفيديو "لحل مشكلة الاحترار المناخي، لا يكفي تقليل الانبعاثات فحسب. يجب زيادة امتصاص غازات الاحتباس الحراري". أما شي جينبينغ فتحدث من جانبه عن "مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" في مسألة ظاهرة الاحترار المناخي.

"الأمل الأخير والأفضل"

ورأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن اجتماع مجموعة العشرين يشكل "مؤشرا جيدا قبل غلاسغو". وكانت قرارات مجموعة العشرين مرتقبة جدا، إذ إنها تضم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) فضلا عن الدول الناشئة الكبيرة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل والتي تمثل 80 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

وقال ألوك شارما، رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في الافتتاح الأحد، إن المؤتمر هو "الأمل الأخير والأفضل" لحصر الاحترار المناخي بحدود 1,5 درجة مئوية، الهدف الأكثر طموحا لاتفاقيّة باريس. وأضاف أنه خلال وباء كوفيد-19 "لم يتوقف التغير المناخي. كل الأضواء حمراء على لوحة القيادة المناخية". مضيفا أن قادة العالم يمكنهم "تحقيق النجاح أو دفن الأمل". من جهتها، صرحت باتريسيا إسبينوزا، مسؤولة البيئة في الأمم المتحدة، "تواجه البشرية خيارات صعبة لكنها واضحة".

وأكد البيان الختامي لمجموعة العشرين أن "الحفاظ على (هدف) 1,5 درجة مئوية في متناول اليد يتطلب إجراءات والتزامات كبيرة وفعالة من جميع البلدان". لكن ثمة غياب لالتزامات واضحة، كما هو الحال على صعيد الفحم، مصدر التلوث الكبير بالكربون الذي لم تحدد قمة مجموعة العشرين أهدافا وطنية بشأنه.

المناخ "دخل في المجهول"

ولا يزال كثير من البلدان، ولا سيما الناشئة، تعتمد اعتمادا كبيرا على الفحم لإنتاج الكهرباء، خصوصا في سياق أزمة الطاقة العالمية الحالية. ولم يحدد كذلك تاريخ واضح لتحقيق الحياد الكربوني، وقد اكتفت مجموعة العشرين بذكر "منتصف القرن". وذلك موعد أقل دقة من أفق 2050 الذي طالبت بتبنيه الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، وقد التزمت الصين حتى الآن ببلوغ الحياد الكربوني العام 2060.

وسجلت خيبة أمل كبيرة بشأن ملف ساخن آخر مطروح في كوب26 ويتعلّق بالمساعدات إلى الدول الفقيرة على صعيد المناخ. فالتزام أغنى دول العالم توفير مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 لن يتحقق... قبل 2023 مع أن تداعيات الأزمة المناخية تتفاقم مع موجات جفاف وقيظ مميتة وحرائق ضخمة وفيضانات. وغالبا ما تقف الدول الفقيرة في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الكوارث.

هذا، ورجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأحد أن السنوات السبع من 2015 إلى 2021 كانت الأشد حرا على الإطلاق، معتبرة أن المناخ العالمي "دخل في المجهول".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك