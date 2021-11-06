فرار 20 راكبا من طائرة هبطت اضطراريا بمطار إسباني كانت في رحلة بين المغرب وتركيا

قالت الشرطة الإسبانية إن طائرة كانت في رحلة بين المغرب وتركيا نزلت اضطراريا السبت في مطار بالمملكة لنقل راكب إلى المستشفى ظهر عليه إعياء شديد، فاستغل الفرصة 20 آخرين للفرار، اعتقلت الشرطة 11 منهم. ووفقا لصحيفة "إل بايس"، فإن المحققين يعتقدون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة. وأضافت أن الراكب الذي ادعى شعوره بالإعياء نُقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة، فاعتقلته الشرطة بتهمة "المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب".

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اعتقلت شرطة بالما دي مايوركا الإسبانية السبت 11 شخصا فروا من طائرة قامت الجمعة بهبوط اضطراري في مطار المدينة في أرخبيل الباليار.

وقال الحرس المدني الإسباني إن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين المغرب وتركيا سُمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركابها بإعياء.

وأضاف أنه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة، انتهز نحو 20 راكبا الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار.

وبدأت الشرطة والحرس المدني عمليات بحث في المطار أدت إلى شل حركته التي لم تستأنف إلا قرابة منتصف الليل، بعد توقف استمر أربع ساعات، وفق السلطات الملاحية الإسبانية.

ووفقا لصحيفة "إل بايس" فإن المحققين يعتقدون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة اضطراريا بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني.

وقال متحدث باسم الحكومة المحلية "حتى الآن، تم العثور على 11 شخصا من جانب الشرطة والحرس المدني". ولا يزال تسعة أشخاص على الأقل فارين، بحسب السلطات.

"المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب"

وأضافت الصحيفة أن الراكب الذي ادعى شعوره بالإعياء نُقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة فاعتقلته الشرطة بتهمة "المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب".

وقالت الشرطة في بيان "بدا أولا أنه يعاني غيبوبة جراء نوبة سكر ونقل في سيارة إسعاف إلى المستشفى مع رفيق له سرعان ما فر إثر وصوله إلى المستشفى".

ووفقا لموقع "فلايت رادار 24" المتخصص برصد حركة الملاحة الجوية، فإن الطائرة التي هبطت اضطراريا في بالما دي مايوركا هي من طراز إيرباص إيه 320 وتابعة لشركة "العربية للطيران (المغرب)" وكانت في رحلة بين الدار البيضاء وإسطنبول.

ونتيجة للحادث، تمّ تغيير مسار 13 طائرة كانت متجهة إلى بالما إلى مطارات أخرى، كما شهدت 16 رحلة مغادرة تأخيرا كبيرا، وفقا لسلطات المطار.

فرانس24/ أ ف ب

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