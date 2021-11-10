بيلاروسيا تتهم الغرب بـ"افتعال" أزمة المهاجرين وبولندا تدين ممارسة مينسك "إرهاب دولة"

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مهاجرون غير شرعيين يسعون لعبور الحدود مع بولندا في منطقة غرودنو. بيلاروسيا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

اتهم وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي الأربعاء الغرب بـ"افتعال" أزمة الهجرة على الحدود البولندية لفرض عقوبات جديدة على مينسك. فيما اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء أن بيلاروسيا تمارس "إرهاب دولة" في هذه الأزمة. وهناك آلاف المهاجرين الراغبين في دخول بولندا عالقون حاليا على الحدود مع بيلاروسيا. وانتشر الجنود على الجانبين ما أثار مخاوف من حدوث تصعيد.

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في خضم تواصل أزمة عبور المهاجرين غير المسبوقة على الحدود الفاصلة بين بيلاروسيا وبولندا المنتمية للاتحاد الأوروبي، اتهم وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي الأربعاء الغرب بافتعال أزمة الهجرة على الحدود البولندية لفرض عقوبات جديدة على مينسك فيما رد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء بالقول إن بيلاروسيا تمارس "إرهاب دولة" في هذه الأزمة.

وقال ماكي خلال لقاء مع نظيره الروسي "في ضوء الجولة الخامسة من العقوبات التي يتحدثون عنها في الغرب، الذريعة المستخدمة هذه المرة هي أزمة الهجرة التي افتعلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التي تتشارك حدودا مع بيلاروسيا" داعيا إلى "رد مشترك" مع موسكو.

وأضاف ماكي إنه يأمل في "تعزيز العمل" مع روسيا، حليفته الرئيسية، خصوصا "رد مشترك" على "الأعمال غير الودية" التي تستهدف بيلاروسيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مينسك وموسكو "عززتا تعاونهما بشكل فعال لمواجهة حملة ضد بيلاروسيا شنتها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في المنظمات الدولية".

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وهناك آلاف المهاجرين الراغبين في دخول بولندا عالقين حاليا على الحدود مع بيلاروسيا. وانتشر الجنود على الجانبين ما أثار مخاوف من حدوث تصعيد.

تحدثت السلطات البولندية الأربعاء عن زيادة في محاولات عبور الحدود وأشارت إلى أن بعضها نجح من دون أن تحدد العدد.

لكن في صور نشرها البلدان، يظهر رجال ونساء وأطفال تحت خيم أو على الأرض محاولين الحصول على بعض الدفء من نار أضرموها بينما تقترب درجة الحرارة من صفر مئوية.

ويثير هذا التوتر مخاوف من حدوث مواجهة على الحدود، على حدود الاتحاد الأوروبي حيث نشر البلدان قوات مسلحة.

ولقي عشرة مهاجرين على الأقل مصرعهم في المنطقة منذ بداية الأزمة بينهم سبعة على الجانب البولندي من الحدود، حسب صحيفة غازيتا فيبورتشا اليومية البولندية.

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"إرهاب دولة"

من جانبه، اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء بيلاروسيا بممارسة "إرهاب دولة" في أزمة المهاجرين غير المسبوقة على حدود بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال للصحافيين في وارسو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "ما نواجهه هنا ويجب أن نكون واضحين هو إرهاب دولة" مضيفا أنه يعتقد أن ذلك هو "انتقام صامت" من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بسبب دعم بولندا للمعارضة.

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لقمعه حركة معارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

ومن جانبه، أكد ميشال أن المزيد من "العقوبات المحتملة مطروحة على الطاولة مرة أخرى" ضد بيلاروسيا، مشيرا أن الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي ستجري مشاورات بهذا الشأن الإثنين.

وتابع "يجب أن نظهر وحدتنا القوية ليكون لدينا تأثير ووقف الذي يحدث لأنه غير مقبول".

فرانس24/ أ ف ب

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