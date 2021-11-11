أزمة المهاجرين: ألمانيا تدعو لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا ومينسك تتوعد بالرد

مهاجرون يسعون لعبور الحدود مع بولندا في منطقة غرودنو. بيلاروسيا في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

دعت ألمانيا الخميس إلى فرض عقوبات على بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا. من جانبها قالت مينسك إنها سترد على أي عقوبات أوروبية جديدة مرتبطة بأزمة المهاجرين في إشارة إلى إمكانية تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الذي يعبر بيلاروسيا وينقل كميات حيوية من الغاز الروسي للأوروبيين.

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أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس أن "الوقت حان" ليفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا.

وأوضح ماس "نحن في وضع تأخرت فيه العواقب المناسبة (على مينسك). هذا ما نرغب به سويا مع شركائنا الأوروبيين". وأكد "الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوسيع وتعزيز عقوباته ضد نظام لوكاشنكو".

وتابع الوزير الألماني أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

من جانبها توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين "توسيع نطاق العقوبات" مطلع الأسبوع المقبل.

وعقب لقائها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن قالت فون دير لاين "إنها محاولة من قبل نظام متسلّط لزعزعة استقرار الدول الديمقراطية المجاورة. وهذه المحاولة لن تنجح".

ويذكر أن الأوروبيين يتهمون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لقمعه حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لا تحتمل"، مطالبة بتحرك لمعالجة الأمر.

وفي مينسك، حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الخميس أن بلاده سترد على أي عقوبات أوروبية جديدة مرتبطة بأزمة المهاجرين. ونقلت وكالة الأنباء العامة بيلتا عنه قوله: "إذا فرضوا عقوبات جديدة علينا (...) يجب أن نرد".

ويشير لوكاشنكو بذلك إلى إمكانية تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الذي يعبر بيلاروسيا وينقل كميات حيوية من الغاز الروسي للأوروبيين.

فرانس24/ أ ف ب

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