ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا وسط مرضى السكري بأفريقيا وموديرنا تعرض بيعها اللقاح بنصف سعره

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مسؤول من جنوب أفريقيا في حملة ضد فيروس كورونا

ترتفع الوفيات بفيروس كورونا بشدة وسط المصابين بداء السكري في أفريقيا، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية الخميس. وتشير المنظمة إلى أن 7 بالمئة فقط من سكان القارة السمراء تلقوا تطعيما كاملا فيما تلقى اللقاح 40 بالمئة من السكان ببقية العالم. وعرضت شركة موديرنا لقاحها للبيع في القارة السمراء بنصف سعره الأصلي. وقال جون نكنجاسونج مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا إن هذه القارة تواجه دون شك موجة رابعة.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن معدلات الوفيات بفيروس كورونا ترتفع بشدة بين مرضى السكري في أفريقيا التي تتزايد فيها أعداد المرضى المصابين به بوتيرة سريعة.

وخلُص تحليل أجرته المنظمة لبيانات من 13 دولة أفريقية إلى أن معدل الوفيات بين مرضى السكري المصابين بكوفيد بلغ 10.2 بالمئة، مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة بين مرضى كوفيد بشكل عام.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان إن "كوفيد -19 يبعث رسالة واضحة بأن مكافحة السكري في أفريقيا على درجة قصوى من الأهمية من جوانب كثيرة من بينها المعركة مع الجائحة الحالية".

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 70 بالمئة من مرضى السكري في القارة لم يكونوا على علم بمرضهم.

وتشير توقعات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن عدد المرضى بأفريقيا سيصل إلى 55 مليونا بحلول 2045، مسجلا ارتفاعا لعدد المصابين بـ24 مليونا هذا العام.

وسجلت أفريقيا حتى اليوم الخميس أكثر من 8.6 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و220 ألف وفاة، بحسب إحصاء لرويترز.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أقل من 7 بالمئة من سكان أفريقيا حصلوا على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، مقارنة بنسبة عالمية تبلغ 40 بالمئة.

موديرنا تعرض بيع اللقاحات لأفريقيا بنصف سعرها

قال جون نكنجاسونج مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا الخميس إن شركة موديرنا عرضت بيع لقاحات بسعر سبعة دولارات للجرعة إلى الاتحاد الإفريقي وهو نصف السعر الذي دفعته الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.

ويمثل هذا خصما سعريا كبيرا عن المتفق عليه مع بقية المشترين ومنهم الاتحاد الأوروبي هذا العام، في إطار اتجاه أوسع نطاقا لشركات الأدوية لبيع اللقاحات بأسعار أقل للبلدان الأقل دخلا.

وذكر نكنجاسونج في إفادة صحفية أسبوعية عبر الإنترنت "يسرني القول إن جرعة لقاح موديرنا ستكون مقابل سبعة دولارات. هذا ما عُرض علينا".

وقالت موديرنا في وقت سابق من العام الحالي إن صفقاتها المبرمة خارج الولايات المتحدة ستكون بين 22 و37 دولارا للجرعة. ونظرا لأن هذه الصفقات لم تشمل من قبل أي بلد منخفض الدخل فإن هذا أول مؤشر على نطاق السعر الذي تستعد الشركة لأخذه من البلدان الأكثر فقرا.

وأشار نكنجاسونج إلى أن أفريقيا تواجه دون شك موجة رابعة من الجائحة.

وقال إن أفريقيا سجلت حتى الآن 8.5 مليون إصابة و220 ألف وفاة بفيروس كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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