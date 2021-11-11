قمة كوب 26: الصين والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق "مفاجئ" لتعزيز التعاون المناخي

كبير المفاوضين الصينيين بشأن المناخ شيه تشن هوا خلال إعلان البيان المشترك للصين والولايات المتحدة حول إعلان لتعزيز العمل المناخي. قمة كوب26 في غلاسكو ، بريطانيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

أعلن الموفد الصيني إلى قمة المناخ كوب26 في غلاسكو باسكتلندا الأربعاء، عن توصل بلاده والولايات المتحدة إلى "إعلان مشترك حول تعزيز التحرك حيال المناخ"، يقر الطرفان فيه بالفارق الموجود بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريس، فيما انعكس التوتر بين البلدين مؤخرا على ملف المناخ. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالاتفاق معتبرا أنه "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح".

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توصلت الصين والولايات المتحدة إلى "إعلان مشترك حول تعزيز التحرك حيال المناخ"، حسبما أعلن الموفد الصيني من أجل المناخ شي شينهوا الأربعاء في غلاسكو باسكتلندا حيث ينعقد مؤتمر كوب26.

وفي هذا الشأن، صرح المسؤول الصيني للصحافيين خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ "يقر الطرفان بالفارق القائم بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريس، وبالتالي سنعمل معا على تعزيز التحرك حيال المناخ". مشددا على أن الاتفاق "يثبت أن التعاون هو السبيل الوحيد للصين والولايات المتحدة"، في وقت انعكس التوتر بين البلدين مؤخرا على ملف المناخ.

بدوره، أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الاتفاق الصيني الأمريكي معتبرا أنه "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح". وكتب غوتيريس الموجود في غلاسكو في تغريدة "أرحب بالاتفاق اليوم بين الصين والولايات المتحدة على العمل معا لاتخاذ تدابير أكثر طموحا من أجل المناخ خلال هذا العقد"، مشيرا إلى أن معالجة "أزمة المناخ تتطلب تعاونا وتضامنا دوليين".

تغريدة أنطونيو غوتيريس I welcome today's agreement between China and the USA to work together to take more ambitious #ClimateAction in this decade.



Tackling the climate crisis requires international collaboration and solidarity, and this is an important step in the right direction. #COP26 — António Guterres (@antonioguterres) November 10, 2021

وتعتبر الصين الدولة الأولى عالميا من حيث انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. ويمثل البلدان معا حوالي 40 بالمئة من إجمالي التلوث بالكربون. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حضر إلى غلاسكو بمناسبة انعقاد المؤتمر الأسبوع الماضي، اعتبر أن غياب نظيره الصيني شي جينبينغ عن كوب26 "خطأ كبير".

هذا وقال الموفد الصيني إن "على الصين والولايات المتحدة بصفتهما القوتين الكبريين في العالم، أن تتحملا مسؤولية العمل معا ومع الأطراف الآخرين لمكافحة التغير المناخي". في المقابل، أعرب الموفد الأمريكي لقمة المناخ جون كيري في تصريحات أدلى بها بعد نظيره الصيني، عن ارتياحه لـ"خارطة الطريق" الرامية إلى تحديد "الطريقة التي سنعتمدها للحد من الاحتباس الحراري والعمل معا لتحقيق الطموحات على صعيد المناخ".

تغريدة قمة المناخ Today's outcomes from #COP26 include:



🔹 Green shipping corridors Clydebank Declaration

🔹 Aviation Climate Ambition Coalition

🔹 Accelerating the transition to 100% zero emission cars and vans COP26 Declaration



Read more below 👇https://t.co/c1c1y5Cejc#TogetherForOurPlanet pic.twitter.com/7ZC1tZIT1q — COP26 (@COP26) November 10, 2021

ويتعهد البلدان بحسب نص الاتفاق المنشور على الإنترنت، بالعمل ضمن كوب26 من أجل "تسوية طموحة ومتوازنة وجامعة في مسألة الحد (من الانبعاثات) والتكيف والدعم" المالي. وتعهدا بصورة عامة بـ"اتخاذ تدابير معززة لتحقيق الطموحات خلال سنوات 2020" مؤكدين تمسكهما بأهداف اتفاق باريس على صعيد الاحتباس الحراري.

من جهته، رحب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس بالاتفاق معلنا "بمعزل عن مؤتمر كوب، هذا مهم للعالم أجمع". وأضاف تيمرمانس "إن كانت الولايات المتحدة والصين، مع كل الصعوبات التي تواجهانها في مسائل أخرى، تبعثان رسالة مفادها أن هذه المسألة تتخطى المسائل الأخرى، أنها تتعلق باستمرارية البشرية، فهذا يساعد الأسرة الدولية بشكل كبير على الإقرار بأن علينا التحرك الآن". إلا أنه أشار إلى أنه ينبغي "إنجاز الكثير من العمل" من أجل التوصل إلى اتفاق خلال قمة المناخ.

فرانس24/ أ ف ب

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