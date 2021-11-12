العراقيون والسوريون واليمنيون ممنوعون من السفر على الرحلات الجوية بين تركيا وبيلاروسيا

أفادت شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" الجمعة بأن تركيا قررت منع الرعايا السوريين والعراقيين واليمنيين من الصعود على متن رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروسيا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بالوقوف وراء أزمة تدفق المهاجرين الجديدة نحو التكتل.

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أعلنت شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" الجمعة عن أن السلطات التركية قررت منع رعايا سوريا والعراق واليمن من الصعود على متن رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروسيا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بجلب المهاجرين إلى أوروبا.

وفي السياق، أفادت بيلافيا في بيان "بناء على قرار السلطات المختصة في تركيا، لن يسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن على الرحلات الجوية بين تركيا وبيلاروسيا" اعتبارا من الجمعة.

بدورها، أفادت هيئة الطيران المدني التركية في بيان "نظرا إلى مشكلة العبور غير القانوني عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، اتخذ قرار بأنه لن يسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين بالسفر إلى بيلاروسيا من المطارات التركية بشراء تذاكر والصعود على متن الطائرات حتى إشعار آخر".

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه موجة جديدة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من حدود التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد القمع الوحشي الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

وشهدت ألمانيا زيادة حادة في أعداد المهاجرين القادمين من بيلاروسيا عبر جارتها بولندا. وفي أكتوبر/تشرين الأول بلغ عدد هؤلاء المهاجرين حوالي 5000 شخص، حسب برلين.

ولوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين ربما بدءا من الاثنين.

وسبق أن منعت "بيلافيا" من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي بعد إجبار طائرة على الهبوط في وقت سابق من العام، لكنها تواصل تسيير رحلات إلى وجهات مثل مصر والأردن والإمارات وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وأوزبكستان وقازاخستان.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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