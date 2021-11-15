منع السوريين والعراقيين واليمنيين من السفر جوا من الإمارات إلى بيلاروسيا

بعدما اتهمت مينسك بجلب المهاجرين سعيا لإرسالهم إلى أوروبا، قررت الخطوط الجوية البيلاروسية منع المسافرين السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان من الصعود على متن رحلاتها القادمة من الإمارات بطلب من الأخيرة. فيما أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الاثنين أن بلاده تعمل على إعادة آلاف المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا.

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بعد طلب من أبو ظبي، أعلنت الناقلة الوطنية لبيلاروسيا "بيلافيا" منع المسافرين السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان من الصعود على متن رحلاتها القادمة من الإمارات بعدما اتهمت مينسك بجلب المهاجرين سعيا لإرسالهم إلى أوروبا.

وفي بيان موجه لمواطني الدول الأربع نشرته "بيلافيا" على موقعها الأحد، قالت "بيلافيا" إنه لن يُسمح لهم بالصعود على متن الرحلات المتوجهة من دبي إلى بيلاروسيا "تماشيا مع قرار السلطات المعنية في الإمارات العربية المتحدة".

وجاءت الخطوة بعدما حظرت "بيلافيا" الجمعة السوريين والعراقيين واليمنيين من الصعود على متن الرحلات القادمة من تركيا بطلب من أنقرة.

ويحاول مئات المهاجرين العبور من بيلاروسيا إلى بولندا منذ أشهر، لكن التوتر ازداد الأسبوع الماضي بعدما صد حرس الحدود في بولندا محاولة منسقة للقيام بذلك.

مينسك لا تريد "نزاعا"

على صعيد متصل، أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الاثنين أن بلاده تعمل على إعادة آلاف المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا، علما بأن معظمهم من دول الشرق الأوسط، ولا ترغب بأن تتطور الأزمة إلى "نزاع".

وتتهم الحكومات الغربية نظام لوكاشنكو باستدراج المهاجرين إلى بلاده وإرسالهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية.

وجاءت هذه العقوبات للرد على حملة أمنية استهدفت المعارضة غداة انتخابات العام الماضي الرئاسية وقرار لوكاشنكو تحويل مسار رحلة لشركة "راين أير" إلى مينسك لاعتقال ناشط كان على متنها.

فرانس24/ أ ف ب

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