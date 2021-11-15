وزير الداخلية الفرنسي يؤكد أن بلاده لا تقبل دروسا من بريطانيا بشأن ملف الهجرة

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فحص حرارة مهاجر تم إنقاذه خلال محاولة عبور بحر المانش في مرفأ دوفر البريطاني في 9 آب/أغسطس 2020.

في خضم تصاعد التوتر بين لندن وباريس الجمعة بعد أن بلغ عدد عابري المانش غير القانونيين مستوى قياسيا، صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي سيستقبل نظيرته البريطانية مساء الاثنين أن "ليس لدى بريطانيا دروس تمليها علينا" حول إدارة فرنسا للمهاجرين الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة.

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قبل ساعات من استقباله نظيرته البريطانية بريتي باتيل، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الاثنين بأنه "ليس لدى بريطانيا دروس تمليها علينا" حول إدارة فرنسا للمهاجرين الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة.

وتأتي تصريحات دارمانان بعد تصاعد التوتر بين لندن وباريس الجمعة بعد أن بلغ عدد عابري المانش غير القانونيين مستوى قياسيا في اليوم السابق عندما تمكن 1185 مهاجرا من الوصول إلى الأراضي البريطانية، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.

وأضاف لقناة "سي نيوز" الفرنسية أن البريطانيين "يجب أن يتوقفوا عن استخدامنا لحل مشكلاتهم الداخلية.. نحن لسنا معاونين لهم ولا مساعدين لهم".

وقال دارمانان إن الوضع في كاليه حيث يحتشد مهاجرون على أمل الانتقال إلى بريطانيا هو نتيجة لتصرفات حكومة بوريس جونسون.

"عكس للأدوار"

وأضاف "سوف أذكر نظيرتي البريطانية بأن المنظمات غير الحكومية التي تمنع الشرطة والدرك من العمل هي إلى حد كبير منظمات غير حكومية بريطانية مع مواطنين بريطانيين على الأراضي الفرنسية ويقومون بأنشطة دعائية".

وأضاف أن "المهربين الذين ينظمون الشبكات ويستغلون النساء والأطفال... كثير منهم موجودون في بريطانيا".

وانتقد دارمانان "سوق العمل في بريطانيا الذي يعتمد إلى حد كبير على جيش احتياطي، كما يقول كارل ماركس، وهم الأشخاص غير النظاميين الذين يمكنهم العمل بأجر منخفض".

وشدد على أنه "إذا غيّر البريطانيون تشريعاتهم بدرجة كبيرة - لقد فعلوا ذلك، ولكن ليس بما يكفي - فلن يبقى أحد في كاليه أو دونكيرك". وقال أيضا "نحن من يتحمل تبعات السياسة البريطانية. يجب ألا نعكس الأدوار".

فرانس24/ أ ف ب

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