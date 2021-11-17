الرئيس الأمريكي يدعو الكونغرس للمصادقة على تعديل معاهدة تخفيض غاز يسبب ضررا كبيرا للمناخ

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء الكونغرس إلى المصادقة على تعديل معاهدة دولية تهدف إلى الحد بشكل حاد من مركبات هيدروفلور الكربون المستخدمة في التبريد وتكييف الهواء وتصنيع الرغوات العازلة وهي من أكثر الغازات تسببا في الدفيئة. وسيؤدي احترام اتفاق خفض هذه المركبات بنسبة 85 بالمئة بحلول 2036 إلى خفض الاحتباس الحراري بمقدار 0,5 درجة مئوية بحلول 2100

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طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء من الكونغرس المصادقة على تعديل معاهدة دولية تهدف إلى الحد بشكل حاد من مركبات هيدروفلور الكربون التي تعد من الغازات التي تسبب ضررا كبيرا للمناخ.

ودعا الرئيس الديمقراطي مجلس الشيوخ إلى دعم المصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الذي وقعته 124 دولة والذي ينص على التخلص من هذه المركّبات تدريجيا. وتُستخدم مركبات هيدروفلور الكربون في التبريد وتكييف الهواء وتصنيع الرغوات العازلة. وهي تعد من أكثر الغازات تسببا في الدفيئة.

ولعبت الولايات المتحدة دورا كبيرا في صياغة التعديل الذي يدعو الدول إلى خفض هذه المركبات بنسبة 85 بالمئة بحلول 2036 - وهو هدف تم تأجيله لعدة سنوات لدول أخرى. ويرى الخبراء أن الاتفاق قد يؤدي إذا تم احترامه، إلى خفض الاحتباس الحراري بمقدار 0,5 درجة مئوية بحلول 2100. لكن واشنطن لم تصادق عليه بعد أن قلبت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب القواعد الأمريكية للحد من استخدام هذه المواد الكيميائية.

وقال بايدن في رسالته إلى مجلس الشيوخ إن "مصادقة الولايات المتحدة يمكن أن تعزز المصالح الأمريكية من خلال (تمكينها) من البقاء في طليعة تطوير ونشر بدائل لمركبات هيدروفلور الكربون عبر ضمان الوصول إلى أسواق التبريد التي تشهد نموا سريعا في الخارج وتحفيز الاستثمار والصادرات ونمو الوظائف الأمريكية في هذا القطاع".

فرانس24/ أ ف ب

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