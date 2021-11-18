بولندا تعتقل عشرات المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا

مهاجرون غير شرعيون يسعون لعبور الحدود مع بولندا في منطقة غرودنو. بيلاروسيا في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

أصدرت الخميس وزارة الدفاع البولندية بيانا يفيد بقيام قوات الأمن في بلادها باعتقال ما يقرب من مئة مهاجر يتحدر معظمهم من الشرق الأوسط حاولوا عبور حدودها قادمين من بيلاروسيا المجاورة. واتهمت السلطات البولندية مينسك بإرغام هؤلاء المهاجرين "على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم". وتتفاقم أزمة المهاجرين المحتشدين عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا منذ بضعة أيام، فيما يتهم الغرب بيلاروسيا بتدبير موجة الهجرة منذ الصيف ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها لقمعها حركة معارضة.

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أعلنت وزارة الدفاع البولندية أن قوات الأمن اعتقلت حوالي مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا ليل الأربعاء الخميس. واتهمت بيلاروسيا بأنها "أرغمت مهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم" مشيرة إلى أن "محاولة عبور الحدود جرت على مسافة بضع مئات الأمتار من المكان".

وبثت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه جنود بولنديون يحيطون بمجموعة كبيرة من المهاجرين الجالسين أرضا ليلا في غابة قرب سياج من الأسلاك الشائكة.

ويحتشد آلاف المهاجرين يتحدرون بمعظمهم من الشرق الأوسط، منذ أيام وسط درجات حرارة تحت الصفر على حدود بيلاروسيا مع بولندا على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الغرب بيلاروسيا بتدبير موجة الهجرة منذ الصيف ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها لقمعها حركة معارضة شهدتها عام 2020 بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل. وترفض وارسو وكذلك دولتان أوروبيتان أخريان مجاورتان لبيلاروسيا هما ليتوانيا ولاتفيا استقبال هؤلاء المهاجرين.

فرانس24/أ ف ب

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