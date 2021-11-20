بولندا تتهم بيلاروسيا بنشر المهاجرين على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك السبت إن بيلاروسيا غيرت تكتيكها في التعامل مع الأزمة الحدودية بين البلدين، وباتت تنشر مجموعات أصغر من المهاجرين في عدة نقاط على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، غير مستبعد أن تطول الأزمة. من جهة أخرى، اعترف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن قواته ربما ساعدت المهاجرين في العبور إلى الاتحاد، نافيا أن تكون مينسك قد رتبت العملية، كما يتهمها الغرب.

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اتهمت بولندا السبت بيلاروسيا بتغيير تكتيكها في التعامل مع أزمة المهاجرين الحدودية بين البلدين، وبأنها توجه مجموعات أصغر منهم باتجاه عدة نقاط على طول حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

ورغم المؤشرات على تراجع حدة الأزمة، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إنه يتوقع أن تطول الأزمة الحدودية، بينما أكدت مينسك بأن الوضع ما زال "متوترا".

تغريدة إذاعة "آر إم إف إف إم" Szef @MON_GOV_PL @mblaszczak w #GoscZiemcaRMF: jeżeli chcemy pomagać migrantom, to pomagajmy na miejscu, tam skąd oni pochodzą. Nie przyciągajmy tych ludzi @KZiemiec — Gość Ziemca w RMF FM (@GoscZiemcaRMF) November 20, 2021

وفي تصريح لإذاعة "آر إم إف - إف إم"، قال بلاشتشاك "علينا الاستعداد لحقيقة أن هذه المشكلة ستتواصل لشهور. لا شك لدي بأن هذا ما سيحصل.. يتم حاليا اتباع أسلوب جديد نوعا ما من قبل المهاجرين والأجهزة البيلاروسية.. تحاول مجموعات أصغر من الناس عبور الحدود من أماكن عديدة". مضيفا "لا شك في أن هذه الهجمات موجهة من قبل أجهزة (الدولة) البيلاروسية".

لوكاشينكو: "قواتنا ربما ساعدت المهاجرين"

وفيما يتهم الغرب بيلاروسيا بافتعال الأزمة عبر استقدام مهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، ونقلهم إلى الحدود بناء على وعود بتسهيل عبورهم إلى الاتحاد الأوروبي، نفت بيلاروسيا الاتهامات وانتقدت الاتحاد الأوروبي لرفضه استقبال المهاجرين.

وفي السياق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لشبكة "بي بي سي" الجمعة إنه "من المحتمل جدا" أن تكون قواته قد ساعدت الناس في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه نفى أن تكون مينسك رتبت العملية. وقال "نحن سلاف، ولدينا قلوب، قواتنا تعلم أن المهاجرين متوجهون إلى ألمانيا.. ربما ساعدهم أحد ما". مضيفا "لكنني لم أدعهم للقدوم إلى هنا".

تغريدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيلاروسيا Today #UNHCR and #IOM visited the logistics center in the vicinity of the border crossing point Bruzgi, on the Belarusian side, where 1,833 asylum-seekers, refugees and migrants stranded at the Belarus-Poland border are accommodated. https://t.co/H2gkOudu0z pic.twitter.com/LRd7hzZOJ4 — UNHCR Belarus (@UNHCRBelarus) November 20, 2021

وظهرت مؤشرات الأسبوع الحالي على أن حدة الأزمة بدأت تتراجع بعدما أعيد مئات المهاجرين إلى العراق، بينما انتقل 2000 مهاجر آخر من مخيم حدودي مؤقت إلى مستودع قريب. والسبت، زار المركز ممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيلاروسيا، هو مولوسو مامو حيث قال إنه بينما تعد الظروف في المنشأة أفضل من الغابة إلا أن "الكثير ما زال ينقص". ونقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية قوله للصحافيين "إذا كان السؤال بشأن إن كانت هذه الظروف مناسبة لاستمرار الحياة، فسأقول لا"، مضيفا أن المهاجرين اشتكوا من نقص في الغذاء والملابس والخدمات الطبية.

هذا وأفادت وزارة الصحة البيلاروسية السبت بأن بعثة منظمة الصحة العالمية وصلت للمساعدة في ترتيب حصول المهاجرين على الدعم الصحي. من جهة أخرى، أعلنت الخارجية اليمنية أنها تعمل على استعادة مواطنيها العالقين عند الحدود وعددهم ثمانية في الجانب البيلاروسي وتسعة في بولندا.

مسيرة وجنازات وشهادات مروعة!

وأعلنت لجنة حدود الدولة البيلاروسية بأن "الوضع على الحدود ما زال متوترا". وأضافت على قناتها في "تلغرام" "تتواصل المحاولات لطرد اللاجئين من أراضي دول الاتحاد الأوروبي المجاورة بعنف ووحشية".

ووصفت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش الوضع الإنساني عند الحدود الجمعة بـ"المقلق" وطالبت بوضع حد لعمليات بولندا المثيرة للجدل لإعادة المهاجرين إلى بيلاروسيا. وقالت مياتوفيتش في بيان "استمعت بنفسي إلى شهادات مروعة عن معاناة شديدة لأشخاص يشعرون باليأس.. قضوا أسابيع أو حتى أشهرا في ظروف مزرية وصعبة للغاية في الغابات الباردة والرطبة جراء عمليات الإبعاد هذه". وتابعت "على جميع عمليات الإبعاد أن تتوقف فورا".

تغريدة دنيا مياتوفيتش J'ai personnellement entendu les récits épouvantables de souffrances extrêmes de personnes désespérées [...] qui ont passé des semaines, voire des mois, dans des conditions sordides et extrêmes dans les bois froids et humides à cause de ces refoulements. https://t.co/m9ardi8ahx — Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) November 20, 2021

والسبت، تظاهر المئات وسط وارسو رافعين لافتات كتب عليها "أنقذوا الأشخاص على الحدود" وسط هتافات "لا يوجد شخص غير شرعي". كما نظمت أمهات بولنديات مسيرة دفاعا عن حقوق المهاجرين في بلدة هاينوفكا (شرق) حيث هتفن "الغابة ليست للأطفال".

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن 11 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم منذ بدأت الأزمة خلال الصيف. وأقامت بولندا هذا الأسبوع مراسم دفن هي الأولى لأحد المهاجرين، وهو مراهق سوري غرق في نهر بوك الحدودي، وستقيم جنازتين أخريين نهاية الأسبوع.

وكان المهاجرون قد تخلوا عن كل ممتلكاتهم في بلدانهم وأنفقوا آلاف الدولارات للتوجه إلى بيلاروسيا بتأشيرات سياحية، عازمين على الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

فرانس24/ أ ف ب

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