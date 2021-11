بولندا تتهم بيلاروسيا بنشر المهاجرين على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي

تغريدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيلاروسيا

Today #UNHCR and #IOM visited the logistics center in the vicinity of the border crossing point Bruzgi, on the Belarusian side, where 1,833 asylum-seekers, refugees and migrants stranded at the Belarus-Poland border are accommodated. https://t.co/H2gkOudu0z pic.twitter.com/LRd7hzZOJ4