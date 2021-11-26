صيادون فرنسيون يعطلون الحركة عبر نفق المانش ومرفأ كاليه بسبب ملف التراخيص بعد بريكسيت

© أ ف ب

بدأ صيادون فرنسيون ظهر الجمعة بتنفيذ تهديداتهم بإغلاق المحطة في نفق المانش مانعين وصول آليات الشحن، وذلك للمطالبة بتسوية نزاعات صيد السمك بعد بريكسيت مع المملكة المتحدة. إلى ذلك، عطل الصيادون حركة العبارات التي تقوم برحلات مع بريطانيا في مرفأ كاليه في شمال فرنسا. وسدت خمس سفن صيد أتت من مرفأ بولونييه-سور-مير مدخل المرفأ.

إعلان اقرأ المزيد

منع صيادون فرنسيون منذ ظهر الجمعة وصول آليات الشحن إلى المحطة في نفق المانش، مطالبين بتسوية نزاعات صيد السمك بعد بريكسيت مع المملكة المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقام الصيادون بإغلاق الطريق المؤدي إلى المحطة على الجانب الفرنسي، بعشرات الشاحنات والسيارات، في عملية تستمر حتى الساعة 16,00(15,00 ت غ) في إطار يوم عمل وطني. وكان الصيادون الفرنسيون بدأوا تحركهم صباحا في سان مالو (غرب).

إلى ذلك، عطل الصيادون حركة العبارات التي تقوم برحلات مع بريطانيا في مرفأ كاليه في شمال فرنسا. وسدت خمس سفن صيد أتت من مرفأ بولونييه-سور-مير مدخل المرفأ في عملية ستستمر ساعة ونصف الساعة في إطار يوم تحرك وطني للصيادين الفرنسيين.

وكانت لجنة الثروة السمكية الوطنية في فرنسا قد أعلنت الخميس إغلاق ثلاث موانئ لقناة المانش ونفقها، في خطوة تحذيرية للمطالبة بمنح تراخيص الصيد بسرعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس اللجنة، جيرار روميتي، في مؤتمر صحافي: "لا نريد صدقات، نريد فقط استعادة تراخيصنا. يجب أن تحترم بريطانيا اتفاق بريكسيت. ما زال هناك الكثير من الصيادين الذين ينتظرون" استئناف عملهم.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية الخميس إنها "أصيبت بخيبة أمل" جراء تهديدات الصيادين الفرنسيين بإغلاق نفق قناة المانش.

وأشار الناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام الصحافيين إلى أن "الأمر يعود إلى الفرنسيين للتأكد من عدم وجود أي تحرك غير قانوني وعدم تأثر التجارة" به. وأضاف: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك