في حكم هو الأول من نوعه في العالم... إدانة جهادي عراقي في ألمانيا بالسجن مدى الحياة لارتكابه "إبادة" ضد الإيزيديين

© أ ف ب/أرشيف

صورة توضيحية لفتيان أيزيديون قرب قرية الباغوز في شرق سوريا بعد إفلاتهم من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" في الثالث والعشرين من شباط/فبراير 2019

أصدر القضاء الألماني الثلاثاء حكما بالسجن مدى الحياة على عراقي من تنظيم "الدولة الإسلامية" لإدانته بارتكاب "إبادة" في حق الإيزيديين. وهي المرة الأولى في العالم التي تقضي فيها محكمة بأن الفظائع المرتكبة في حق الإيزيديين ترقى إلى مستوى "الإبادة". ورحبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد بهذا الحكم الذي اعتبرته "انتصارا" للاعتراف بالفظائع التي ارتكبها التنظيم المتطرف بحق هذه الأقلية.

إعلان اقرأ المزيد

دان القضاء الألماني الثلاثاء بالسجن مدى الحياة عراقيا من تنظيم "الدولة الإسلامية" بتهمة ارتكاب "إبادة" في حق الإيزيديين، في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن طه الجميلي "مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة". وهذه هي المرة الأولى في العالم التي تقضي فيها محكمة أن الفظائع المرتكبة في حق الإيزيديين ترقى إلى مستوى "الإبادة" كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

وأكدت نادية مراد إحدى سبايا تنظيم "الدوية الإسلامية" والشخصية الإزيدية المعروفة عالميًا، في بيان أن "هذا الحكم هو انتصار للناجين من الإبادة والناجين من العنف الجنسي ومجمل المجتمع الإيزيدي". وتوقفت تلاوة الحكم بعيد النطق بالعقوبة إذ أغمي على المتهم.

للمزيد: نساء أيزيديات.. الثمن الفادح للمنفى

ومن أصل 550 ألف إيزيدي كانوا يعيشون في العراق قبل العام 2014 ويشكلون ثلث الإيزيديين في العالم، فر 100 ألف إلى المنفى ولا سيما إلى ألمانيا.

وفي آب/أغسطس 2014، قتل تنظيم "الدولة الإسلامية" مئات من الإيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى العراقية، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا.

وخطف الجهاديون أكثر من 6400 من الإيزيديين، تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ بعضهم، وما زال مصير الآخرين مجهولاً.

وكان أدين العراقي طه الجميلي الذي انضم إلى صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" العام 2013، بتهمة ترك طفلة إيزيدية في الخامسة من العمر تموت عطشا في صيف عام 2015 في الفلوجة في العراق بعدما اشتراها مع والدتها سبية حسب ما أفادت جهة الادعاء.

وفي إطار التهمة نفسها حكم على زوجته السابقة جنيفير فينيش وتبلغ من العمر 30 عامًا، بالسجن عشر سنوات الشهر الماضي في ميونيخ بعد إدانتها بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية أدت إلى مقتل" الطفلة.

"يوم تاريخي"

وقالت والدة الطفلة الضحية التي تستفيد من برنامج لحماية الشهود، إنها "مرتاحة"، بحسب ما أعلنت إحدى محامياتها ناتالي فون فيستينغهوسن في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية. وأضافت المحامية "تتجسد أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية في الجرائم التي ارتكبت بحقها وبحق ابنتها، وكان من أهداف (التنظيم) تدمير المجتمع الإيزيدي وديانته".

كان أفراد هذه الأقلية يترقبون صدور الحكم . وقالت المحامية ناتيا نافروزوف العضو في منظمة "يزدا" المدافعة عن حقوق الإيزيديين، "اليوم هو يوم تاريخي للبشرية. إبادة الإيزيديين تدخل أخيرًا في تاريخ القانون الجنائي الدولي". وتجمع منظمة "يزدا" الأدلة حول جرائم ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" بحق الإيزيديين.

وكان فريق تحقيق خاص تابع للأمم المتحدة قد أعلن في أيار/مايو أنه جمع "الدليل الواضح والمقنع" على أن إبادة ارتُكبت من جانب عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" ضد الإيزيديين.

ورأت المحامية اللبنانية البريطانية أمل كلوني التي ترأس إلى جانب نادية مراد حملة للاعتراف بهذه الفظائع على أنها إبادة، في الحكم "لحظة كان ينتظرها الإيزيديون".

وروت والدة الطفلة نورا ب. وهي الشاهدة الرئيسية أمام المحكمة، المأساة التي عانتها طفلتها "وهي معلّقة على نافذة" خارج المنزل وسط حرارة "تصل أحيانا إلى أكثر من 50 درجة مئوية" حسب ما ذكرت النيابة العامة. وعاقب طه الجميلي الفتاة لأنها تبولت على سريرها.

اغتصاب متكرر

أكدت والدة الطفلة أنها تعرضت للاغتصاب مرات عدة على أيدي عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" بعدما اقتحموا قريتها الواقعة في منطقة سنجار في شمال غرب العراق في آب/اغسطس 2014.

يقطن الإيزيديون وهم أقلية ناطقة بالكردية في مناطق في شمال العراق وسوريا، ويعتنقون ديانة توحيدية باطنية. ويتعرضون منذ قرون للاضطهاد من جانب متطرفين. وجعل تنظيم "الدولة الإسلامية" الإيزيديات سبايا وقتل المئات من رجالهم منذ 2014.

لمحاكمة هذا العراقي الذي أوقف في اليونان عام 2019، تطبّق ألمانيا مبدأ "الاختصاص العالمي" الذي يسمح لدولة ما بملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم حتى وإن ارتُكبت خارج أراضي هذه الدولة.

وألمانيا حيث تعيش جالية أيزيدية كبيرة، هي من بين الدول القليلة التي تحركت قضائيًا ضد الجرائم التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" بحق هذه الأقلية.

مع هذا الحكم يكون القضاء الألماني قد أصدر ست إدانات لجرائم ضد الإنسانية أو تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في أحداث مرتبطة بالإيزيديين.

اعتبارا من أواخر كانون الثاني/يناير، يُفترض أن تمثل في ألمانيا امرأة "عائدة" من صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" كانت قد ذهبت إلى سوريا عندما كانت في الـ15 من عمرها، خصوصا لأنها متواطئة في "شراء" إيزيدية عمرها 33 عامًا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك