عقوبات غربية جديدة على بيلاروسيا ودعوة إلى وقف تنظيم موجات هجرة غير قانونية

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قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الخميس بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروسيا المتهمة بارتكاب "انتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان" وتنظيم عمليات عبور مهاجرين إليها ودفعهم للتسلل إلى الاتحاد الأوروبي المجاور لها. ودعا الحلفاء في بيان مشترك "نظام ألكسندر لوكاشينكو مجددا إلى التوقف الفوري والكامل عن تنظيم موجات هجرة غير قانونية عبر حدوده مع الاتحاد الأوروبي".

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فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الخميس عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروسيا المتهمة بارتكاب "انتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان" وتنظيم عمليات عبور مهاجرين إليها ودفعهم للتسلل إلى الاتحاد الأوروبي المجاور لها.

ودعا الحلفاء في بيان مشترك "نظام ألكسندر لوكاشينكو مجددا إلى التوقف الفوري والكامل عن تنظيم موجات هجرة غير قانونية عبر حدوده مع الاتحاد الأوروبي".

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان آخر أن العقوبات "تظهر تصميمنا الثابت على العمل في مواجهة نظام وحشي يقوم على نحو متزايد بقمع شعبه ويقوض السلام والأمن في أوروبا ويواصل استغلال الأشخاص الذين يسعون فقط إلى العيش بحرية".

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها تستهدف 20 فردا و12 منظمة قريبة من السلطة متهمة بـ"تسهيل مرور مهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي" و"المشاركة في القمع المستمر الذي يمس بحقوق الانسان والديمقراطية".

في الجانب الأوروبي، تم توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي رسميا الخميس لتشمل 28 مسؤولا وكيانا بما في ذلك شركة الطيران الوطنية بيلافيا.

يذكر أن مينسك متهمة بتدبير تدفق المهاجرين إلى حدودها مع بولندا انتقاما للعقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد قمع المعارضة البيلاروسية لشجبها إعادة انتخاب لوكاشينكو.

فرانس24/ أ ف ب

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