فيروس كورونا: الصحة العالمية تعتبر أن التلقيح الإجباري يجب أن يبقى "حلا أخيرا"

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حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا

أعلن الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تنظر فيه بعض الدول ضد فيروس كورونا، يجب أن يبقى "حلا أخيرا"، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوغه الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت.

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اعتبر الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا الذي أقرته أو تنظر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى "حلا أخيرا"، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوغه الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت.

ودعا كلوغه إلى حماية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا حاليا.

فرانس24/أ ف ب

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