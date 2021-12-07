قمة افتراضية بين بايدن وبوتين والملف الأوكراني على رأس جدول الأعمال

انتهت قمة افتراضية جمعت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن الثلاثاء وقد استمرت لساعتين، وفق ما أعلنت وكالات أنباء روسية، على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري روسي في أوكرانيا. وحظيت هذه القمة بأهمية بالغة لسعيها للعب دور في خفض التوتر المتصاعد حول الملف الأوكراني.

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اختتمت القمة عبر الإنترنت التي استمرت ساعتين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن الثلاثاء، وفق ما أعلنت وكالات أنباء روسية، على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري روسي في أوكرانيا.

واعتبرت هذه القمة بغاية الحساسية في مسعى لتجنب التصعيد في الملف الأوكراني، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان جو بايدن سيتمكن من ثني فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا ولا ما إذا كان الأخير ينوي فعلا تنفيذ هجوم أم أنه يناور.

وسبق للرئيسين أن التقيا في جنيف في حزيران/يونيو الماضي، وأجريا محادثات هاتفية عدة، وتعتبر إدارة بايدن الاجتماع مشجعا في سعيها لعلاقة ثنائية "مستقرة" و"يمكن توقع" مآلها.

ما الذي يريده بايدن من هذه المحادثات؟ 03:22

وقبل بدء القمة، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن "بوتين مستعد للتعبير عن مخاوفه لنظيره الأمريكي، والاستماع إلى مخاوفه وتقديم التفسيرات".

وأكد أن "روسيا لم تعتزم مهاجمة أحد لكن لدينا خطوطا حمراء".

عقوبات إضافية؟

في حال هاجمت روسيا أوكرانيا، أوضح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الإثنين أن الولايات المتحدة مستعدة "للاستجابة" لطلبات محتملة من حلفائها في حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية لزيادة وجودها العسكري ودعمها للجيش الأوكراني. وأكد "لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تجد نفسها في وضع يكون فيه الاستخدام المباشر للقوات الأمريكية مطروحا للبحث". وبشكل أوضح، من غير المطروح حاليا رد عسكري أمريكي مباشر.

كما ستفرض واشنطن عقوبات اقتصادية شديدة على نظام فلاديمير بوتين، ستكون مختلفة عن تلك السارية منذ عام 2014 ضد روسيا لكنها لم تكن ناجعة. وتحوم التكهنات حول مبادرة من جانب واشنطن لعزل روسيا عن نظام سويفت وهي أداة أساسية للتمويل عالميًا وتسمح للبنوك بتداول الأموال.

وتهكم المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء قائلا "نحن ندرك جيدا أن الجانب الأمريكي يدمن العقوبات".

فرانس24/ أ ف ب

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