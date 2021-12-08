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ما هي التحديات التي تنتظر المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز ؟

تحديات كثيرة تواجه المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

مع انتخاب مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" الاشتراكي أولاف شولتز مستشارا جديدا لألمانيا، تطوي ألمانيا صفحة أنغيلا ميركل التي حكمت البلاد لـ16 عاما. ويرى مراقبون أن شولتز يقلد ميركل حتى في إيماءاتها لدرجة أنه وصف بـ"نسخة متحورة" منها. وتعد حكومة شولتز بانتهاج سياسة شديدة الموالاة للاتحاد الأوروبي. وتبقى أولوية الحكومة مواجهة الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا وتحديث أكبر اقتصاد في أوروبا. ويتوقع بعض الخبراء أن سياسة ألمانيا في ملف اللاجئين لن تتغير.