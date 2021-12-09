روسيا تؤكد اعتراض سلاحها الجوي لطائرات عسكرية أمريكية وفرنسية فوق البحر الأحمر

طائرة بدون طيار أثناء رحلة تجريبية، فرنسا، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

أكدت وزارة الدفاع الروسية الخميس في بيان أن مقاتلات تابعة لسلاحها الجوي اعترضت وواكبت مقاتلتين فرنسيتين من طراز "ميراج 2000" و"رافال" فضلا عن طائرة إمداد من طراز "كا سي-135" تابعة لسلاح الجو الفرنسي، وكذلك طائرتي استطلاع أمريكيتين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرات كانت قد حلقت قرب الحدود الروسية فوق البحر الأحمر.

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وسط أجواء من التوتر بين موسكو والدول الغربية، أكدت روسيا الخميس أن مقاتلات تابعة لسلاحها الجوي اعترضت طائرات عسكرية أمريكية وفرنسية وواكبتها بعدما حلقت قرب حدودها في أجواء البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "لتحديد الأهداف الجوية وتجنب انتهاك حدود روسيا الاتحادية، أقلعت ثلاث مقاتلات من طراز سو-27".

وأكد المصدر نفسه أن هذه المقاتلات اعترضت وواكبت مقاتلتين فرنسيتين من طراز "ميراج 2000" و"رافال" فضلا عن طائرة إمداد من طراز "كا سي-135" تابعة لسلاح الجو الفرنسي، وكذلك طائرتي استطلاع أمريكيتين.

وقد انكفأت الطائرات الخمس فيما عادت الطائرات الحربية الروسية إلى قاعدتها على ما أكدت الوزارة الروسية. وكانت موسكو أعلنت عشية ذلك أنها اعترضت وواكبت ثلاث طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود.

والعلاقات متوترة في الأسابيع الأخيرة بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو بحشد قوات عند حدود اوكرانيا والتخطيط لعملية عسكرية.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي محادثات عبر الفيديو مع بوتين وهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكريا ضد أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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