الأمين العام للناتو يرفض طلب روسيا إلغاء قرار يتيح لأوكرانيا الانضمام للحلف

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمستشاري الأمن القومي في مقر الناتو ببروكسل. بلجيكا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

بعدما طالبت روسيا الجمعة حلف شمال الأطلسي بأن يلغي رسميا قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، رفض الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في اليوم نفسه الطلب الروسي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، أكد ستولتنبرغ "علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقررها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا - ولا أحد سواها".

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في تصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا، قرر حلف الناتو رفض الطلب الذي تقدمت به روسيا الجمعة لمطالبة الغرب بسحب الدعوة التي وجهها إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي، وفقا لما أفاد به الجمعة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز إن "علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقررها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا - ولا أحد سواها".

وأضاف "لا يمكننا أن نقبل أن تحاول روسيا إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه، مثل روسيا، مناطق نفوذ، ويمكنها فيه أن تتحكم أو تقرر ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون".

وكانت روسيا قد طالبت الجمعة حلف شمال الأطلسي بأن يلغي رسميا قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، مشددة على أن تقديم ضمانات لموسكو بوقف توسع التكتل العسكري شرقا يصب في مصلحة الغرب.

كما طالب بيان للخارجية الروسية الجمعة الحلف بوقف إجرائه مناورات عسكرية بالقرب من حدود روسيا، وأشار إلى أن هذا المقترح وغيره من المقترحات الأمنية سيتم الكشف عنها "في المستقبل القريب".

فرانس24/ أ ف ب

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