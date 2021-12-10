فيروس كورونا: الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن أن معظم الإصابات بمتحور "أوميكرون" تبدو "طفيفة"

صرحت الهيئة الأوروبية للأدوية الخميس، على لسان ماركو كافاليري رئيس استراتيجية التلقيح فيها أن معظم الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تبدو حتى الآن "طفيفة". وشدد كافاليري على أهمية جمع مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت خطورة المرض الذي يسببه "أوميكرون" مختلفة عن التي تسببها المتحورات المنتشرة سابقا.

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أبدت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية الخميس تفاؤلها بعد أن كشفت أن معظم الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تبدو "طفيفة".

وقال ماركو كافاليري رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، "الإصابات تبدو بمعظمها طفيفة، لكن ينبغي علينا جمع مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت خطورة المرض الذي تسببه أوميكرون مختلفة عن خطورة كل المتحوّرات التي انتشرت حتى الآن".

لقاح فايزر "لا يزال فعالا ضد أوميكرون"

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور "أوميكرون" قد يكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس وكذلك من تلقوا التطعيم، لكن أعراضه قد تكون أقل شدة.

من جهته، شدد تحالف فايرز/بايونتيك على أن لقاحهما الحالي لا يزال فعالا ضد أوميكرون.

وأضاف كافاليري "في هذه المرحلة، لا نملك ما يكفي من البيانات حول تأثير هذا المتحور على فعالية اللقاحات المرخصة، لكننا ندرس بشكل متواصل الأفق لجمع النتائج في هذا الصدد".

ورخصت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية أربعة لقاحات حتى الآن، وسمحت بالاستخدام الطارئ لعلاج مختبر "ميرك".

فرانس24/ أ ف ب

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