الدانمارك: السجن أربعة أشهر لمدير شركة خرقت الحظر الأوروبي على سوريا ببيع الوقود للجيش الروسي

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أصدرت محكمة دانماركية حكما بالسجن 4 أشهرعلى مدير تنفيذي لشركة وغرامة مالية على اثنتين من شركات مجموعة دانماركية كانت قد باعت وقودا لسلاح الجو الروسي العامل في سوريا، ما يعتبر خرقا لقرار سابق للاتحاد الأوربي بحظر واردات النفط إلى سوريا.

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حكم على المدير التنفيذي لمجموعة دانماركية الثلاثاء بالسجن أربعة أشهر وعلى اثنتين من شركات المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو لانتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدانمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود بين 2015 و2017 الى شركتين روسيتين.

هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها حوالي 90 مليون يورو سلمت لاحقا إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفرضت المحكمة على الشركتين الدانماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو). وحكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وخرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق كما أفادت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت النيابة في هذه المحكمة النادرة قد طلبت عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

ودفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة.

وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

فرانس24/أ ف ب

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