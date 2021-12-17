تحذير أوروبي مشترك لروسيا من "عواقب وخيمة" في حال أي عدوان جديد على أوكرانيا

وجه قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدوها في بروكسل الخميس تحذيرا مشتركا إلى روسيا من "عواقب وخيمة وثمن غال" في حال أي محاولة عدوان جديدة على أوكرانيا. ويأتي التحذير فيما رفض الحلفاء الغربيون محاولات موسكو تقويض تطلعات كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعامل مباشرة مع واشنطن لحل الأزمة.

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خلال قمة عقدت الخميس في بروكسل، حذر القادة الأوروبيون روسيا من "عواقب وخيمة وثمن غال" في حال غزوها أوكرانيا.

وأقر القادة الأوروبيون إعلانا أكدوا فيه دعمهم "الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. أي محاولة عدوان جديدة على أوكرانيا ستكون عواقبها وخيمة وثمنها غاليا".

ودعا الإعلان روسيا إلى "تخفيف حدة التوتر الناجم عن التعزيزات العسكرية" على طول حدودها مع اوكرانيا وإلى الانخراط في محادثات دبلوماسية من خلال آلية موضوعة أساسا بمشاركة باريس وبرلين وكييف.

وأكد الاعلان أن غزوا محتملا سيكون "ثمنه غاليا بما يشمل عقوبات تنسق مع الشركاء" وسط معلومات تفيد أن الولايات المتحدة تحث الأوروبيين على تحضير رد مشترك في وجه موسكو.

وأتى التحذير فيما رفض الحلفاء الغربيون محاولات روسيا تقويض تطلعات أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعامل مباشرة مع الولايات المتحدة لحل الأزمة.

فرانس24/ أ ف ب

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