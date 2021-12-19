بريطانيا: استقالة الوزير المفاوض في ملف بريكسيت ديفيد فروست من حكومة جونسون

وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست في اجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في بروكسل، بلجيكا 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

في قرار يأتي على خلفية خلافات سياسية، كشفت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" مساء السبت عن استقالة الوزير البريطاني ديفيد فروست الذي قاد مفاوضات بريكسيت في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، ثم أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني الاستقالة في وقت لاحق. وفور تنحيه من منصبه، أعرب فروست لجونسون عن مخاوفه بشأن "الاتجاه" الذي تسير به الحكومة حاليا. أما، جونسون، من جهته، فقد أبدى "أسفه" لاستقالة فروست، معربًا عن امتنانه للعمل الذي أنجزه، طبقا لما أوردته الصحيفة.

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قدم الوزير ديفيد فروست الذي قاد مفاوضات بريكسيت في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء السبت استقالته، على خلفية خلافات سياسية، وفقا لما أكده مكتب رئيس الوزراء البريطاني مساء السبت.

وبعد أن كشفت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" في بادئ الأمر استقالة فروست من الحكومة، نشر داوننغ ستريت في وقت لاحق خطاب الاستقالة الذي قال فيه الوزير إنه سيتنحى من منصبه فورا، معبرا لجونسون عن مخاوفه بشأن "الاتجاه" الذي تسير به الحكومة حاليا. وأبدى جونسون "أسفه" لاستقالة فروست، معربًا عن امتنانه للعمل الذي أنجزه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمّه أن فروست يعارض القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وتركيزها على مشاريع تصفير الانبعاثات المسببة للاحترار المناخي وزيادة الضرائب.

تمرد داخل حزب رئيس الوزراء

يرزح جونسون تحت وطأة تمرد داخل حزبه إذ صوّت مئة نائب محافظ ضد القيود الأخيرة، بالإضافة إلى تكبّد حزبه هزيمة نكراء في انتخابات تشريعية فرعية جرت الخميس.

وعلى تويتر اعتبرت نائبة رئيس حزب العمال المعارض آنجيلا راينر أن الاستقالة تظهر "فوضى عارمة" في الحكومة فيما تواجه البلاد "أسابيع من عدم اليقين".

وجاء في تغريدة أطلقتها أن "بوريس جونسون ليس مؤهلا للمنصب. نستحق أفضل" منه.

A Government in total chaos right when the country faces an uncertain few weeks. @BorisJohnson isn't up to the job.



We deserve better than this buffoonery. https://t.co/Hj8ln49Mgh — Angela Rayner (@AngelaRayner) December 18, 2021

واعتبر مراقبون أن الهزيمة الانتخابية ناجمة بشكل جزئي عن تقارير صدرت مؤخرا عن إقامة مساعدين لجونسون حفلات ميلادية على الرغم من القيود التي كانت مفروضة حينها.

ولم تشأ الحكومة البريطانية الإدلاء على الفور بأي تعليق لوكالة فرانس برس بشأن تقارير عن خسارتها حليفا موثوقا به.

فرانس24/ أ ف ب

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