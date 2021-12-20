الاتحاد الأوروبي يرخص لقاح نوفافاكس الأمريكي الذي اعتمد "تقنية تقليدية" لتقليل شكوك غير المطعمين

نوفافاكس هو اللقاح الخامس الذي تصرح به وكالة الأدوية الأوروبية، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021.

أعطى الاتحاد الأوروبي الإثنين الضوء الأخضر لاستعمال لقاح نوفافاكس الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، والذي يعتمد على "تقنية تقليدية" أكثر من تلك التي تستخدمها اللقاحات الأخرى، ما قد يسمح وفقا للشركة الأمريكية المصنعة بتقليل الشكوك لدى الأشخاص غير المطعمين. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بترخيص استخدام اللقاح متمنية أن يكون "تشجيعا قويا لغير الملقحين ولمن لم يتلقوا الجرعة المعززة".

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وافق الاتحاد الأوروبي الإثنين على استعمال لقاح نوفافاكس الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، في وقت تتضاعف التحذيرات بالولايات المتحدة وأوروبا لكبح الانتشار السريع للمتحور أوميكرون الشديد العدوى.

وبذلك، أصبح لقاح الشركة الأمريكية الخامس المرخص في الاتحاد الأوروبي للوقاية من وباء كوفيد-19، بعد لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون. ويرتكز لقاح نوفافاكس على "تقنية تقليدية" أكثر من تلك التي تستخدمها اللقاحات الأخرى، وهو ما يسمح، وفقا للشركة الأمريكية المصنعة، بأن تقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.

تغريدة المفوضية الأوروبية Today, we add a fifth vaccine to our portfolio of safe and effective vaccines.



Following the recommendation of @EMA_News, we have granted conditional marketing authorisation for the Nuvaxovid vaccine, developed by @Novavax.#SafeVaccines pic.twitter.com/yTtnkHqdLh — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 20, 2021

وفي هذا السياق، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان بإجازة استخدام اللقاح قائلة إنه "إضافة مرحب بها إلى الترسانة لحماية الأوروبيين. أتمنى أن يكون تشجيعا قويا لغير الملقحين ولمن لم يتلقوا الجرعة المعززة". وكانت المفوضية قد وقعت عقدا مع شركة نوفافاكس في أغسطس/آب يمنح الدول الأعضاء إمكانية شراء ما يصل إلى 100 مليون جرعة لعام 2022، مع خيار 100 مليون جرعة إضافية لعامي 2022 و2023.

تغريدة أورسولا فون دير لاين We have now authorised the @Novavax vaccine.



With 5 approved vaccines, the EU has a varied portfolio, based both on novel technologies, such as mRNA, and classic ones, like Novavax, which is protein-based.



Vaccination, and boosters, are our best protection against COVID19. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2021

بالتزامن، تتضاعف التحذيرات في الولايات المتحدة وأوروبا من موجة الإصابات التي يسببها متحور أوميكرون والذي رصد أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني بجنوب أفريقيا وبوتسوانا. ووفقا للمفوضية الأوروبية، فقد يصبح أوميكرون المتحور المهيمن بحلول منتصف يناير/كانون الثاني في الاتحاد الأوروبي، أين لقح 67 بالمئة فقط من السكان "بشكل كامل".

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الإثنين "إذا أردنا إنهاء الوباء في العام المقبل، يجب أن ننهي عدم المساواة (في اللقاحات) عبر ضمان تطعيم 70 بالمئة من السكان في كل بلد بحلول منتصف العام المقبل".

من أمريكا إلى بريطانيا ودول أوروبية

وفي بريطانيا، توفي 12 شخصا جراء إصابتهم بأوميكرون وأدخل 104 مصابين آخرين بالمتحور إلى المستشفى كما أعلن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب الإثنين. وقال راب "إذا راقبنا أوميكرون، ندرك أنه ينتشر بسرعة كبيرة" مضيفا "لا نعرف حقا إلى أي مدى سيسوء الأمر".

بدوره، نبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين إلى أنه "لن يتردد" في فرض قيود أكثر شدة عند الضرورة لاحتواء تفشي أوميكرون. وصرح المسؤول المحافظ لقنوات التلفزة إثر جلسة طارئة لمجلس الوزراء "بالنظر إلى توازن الأخطار والشكوك، توافقنا على إبقاء المعطيات تحت مراقبة دائمة مع متابعة ساعة بساعة"، مشددا على "إمكان اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الناس والصحة العامة وخدماتنا الصحية".

هذا، وحذر مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي من أن المتحور أوميكرون "تنتشر" في أنحاء العالم، وأبدى قلقه بشأن ارتفاع عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد. أما في ألمانيا، فتستعد الحكومة لتشديد القيود الصحية بحلول العام الجديد، من خلال إغلاق جميع النوادي الليلية وتقليل الاتصال بين الأفراد بما في ذلك الملقحين، وفق مشروع اطلعت عليه وكالة فرانس برس الإثنين.

التطعيم لدى الأطفال

وفي هولندا، أغلقت كل المتاجر والمطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح اعتبارا من الأحد حتى 14 يناير/كانون الثاني، فيما ستغلق المدارس أبوابها على الأقل حتى 9 يناير/كانون الثاني. أما في بلجيكا، فقد أعطت الحكومة الإثنين الضوء الأخضر لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما ضد كوفيد بشكل مجاني وطوعي بموافقة الوالدين.

وقامت العديد من الدول الأوروبية بينها الدانمارك والنمسا واليونان وإسبانيا والبرتغال بتوسيع نطاق التطعيم ليشمل الأطفال. وفي فرنسا، أعطت السلطات الصحية الضوء الأخضر الإثنين لذلك، وتأمل الحكومة في بدء الحملة الأربعاء.

وتسبب الوباء في مصرع ما لا يقل عن 5,35 ملايين شخص في أنحاء العالم منذ أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالصين، عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تقرير أعدته وكالة فرانس برس الإثنين استنادا إلى مصادر رسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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