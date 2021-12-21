ريبورتاج: ثلاثون عاما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.. علاقة متوترة بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية الموالية لروسيا

موفد فرانس24 إلى جورجيا أشرف عبيد. © فرانس24

في إطار سلسلة تقارير أعدتها فرانس24 بمناسة مرور ثلاثين عاما على انهيار الاتحاد السوفياتي، انتقل أشرف عبيد برفقة سيلفان روسو وجيمس أندريه إلى الحدود بين جورجيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية الانفصالية الموالية لموسكو التي تعتبرها باكو جزءا من أراضيها. فبعد حرب 2008، أنشأت روسيا عشرين قاعدة عسكرية لتأمين 350 كلم من الحدود المشتركة بين الجانبين. ويروي سكان الشريط الحدودي بجورجيا كيف يتعاملون مع التغيرات اليومية وانعكاساتها على حياتهم.