البابا فرنسيس يستذكر نزاعي اليمن وسوريا في عيد الميلاد ويعتبرهما "مأساتين هائلتين" منسيتين

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البابا فرنسيس خلال إحياء قداس في ملعب كرة القدم الرئيسي في نيقوسيا الجمعة 3 كانون الأول/ديسمبر 2021

اعتبر البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد السبت أن ما يحصل في سوريا واليمن اليوم من المآسي "الهائلة" و"المنسية"، مذكرا بأن الصراعين أوديا بحياة الكثير من الضحايا و"عدد لا يحصى من اللاجئين".

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بمناسبة عيد الميلاد، استذكر البابا فرنسيس في رسالته السبت المآسي "الهائلة" و"المنسية" الجارية في سوريا واليمن في خضم النزاعين اللذين أوديا بحياة "عدد كبير من الضحايا وعدد لا يحصى من اللاجئين".

وقال البابا من ساحة القديس بطرس في روما خلال استعراضه التقليدي لصراعات العالم قبل مباركة المدينة والعالم كما يفعل كل عام "نسمع صرخة الأطفال ترتفع في اليمن حيث تجري بصمت ومنذ سنوات مأساة مروعة نسيها الجميع، ويقتل الناس كل يوم".

من جهة أخرى، دعا الحبر الأعظم إلى "الحوار" من أجل "تجنب اندلاع جديد لنزاع طويل الأمد" في أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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