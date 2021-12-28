محادثات أمريكية-روسية في العاشر من يناير حول الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية

ستجري الولايات المتحدة وروسيا في 10 من يناير/كانون الثاني المقبل محادثات في جنيف، تركز بشكل خاص على ملفي مراقبة الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية، حسبما أعلنه البيت الأبيض الاثنين وأكدته الخارجية الروسية الثلاثاء. لكن لم يتضح لحد الساعة من سيمثل الجانبين في الاجتماع، الذي من المزمع أن يليه في 12 و13 من نفس الشهر، عقد اجتماع ثان بين موسكو والناتو ثم اجتماع ثالث مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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أعلن البيت الأبيض الاثنين عن أن الولايات المتحدة وروسيا ستجريان في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل، محادثات تتناول ملفي مراقبة الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية.

وفي السياق، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن "الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر بدء حوار مع روسيا". مضيفا أن هذا الاجتماع الأول قد يليه في 12 من الشهر نفسه اجتماع ثان سيعقد هذه المرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وفي اليوم التالي، أي في 13 كانون الثاني/يناير، اجتماع ثالث سيعقد بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث أنه "عندما سنجلس لنتحاور، يمكن لروسيا أن تطرح مخاوفها على الطاولة وسنضع مخاوفنا على الطاولة، وبخاصة أنشطة روسيا". وتابع أن الاجتماع المقرر في 10 يناير/كانون الثاني يندرج ضمن الحوار الأمني الاستراتيجي الذي أطلقه بايدن وبوتين في القمة التي جمعتهما بجنيف في يونيو/حزيران. مؤكدا أن مصالح أوكرانيا لن يتم تجاهلها في أي اتفاق يجري التوصل إليه مع روسيا، وأن المفاوضات لن تشمل "أي أمر يتعلق بحلفائنا وشركائنا بدون حلفائنا وشركائنا، بمن فيهم أوكرانيا".

وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأنه على الرغم من أن هذا الحوار الأمني-الاستراتيجي مخصص بشكل أساسي لإعادة التفاوض على معاهدات الحد من الأسلحة النووية بعد الحرب الباردة، فإن النقاش سيتناول أيضا الوضع على الحدود الروسية-الأوكرانية حيث نشرت موسكو عشرات آلاف العسكريين.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء الموعد مشيرا إلى أن المحادثات ستجري في جنيف. وقال إن موسكو تتوقع بأن تركز المحادثات على مطالب روسيا الأمنية. وقال لوكالة "تاس" الروسية للأنباء إن 10 يناير/كانون الثاني سيكون اليوم الرئيسي للمشاورات الثنائية الروسية-الأمريكية، مضيفا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق في "يوم واحد".

ويصر الكرملين على أن الغرب وحلف الأطلسي يقتربان بدرجة خطيرة من حدود روسيا. وقدمت موسكو الشهر الجاري قائمة مطالب أمنية واسعة إلى الغرب تفيد بأن على الناتو ألا يضم أعضاء جددا وعليه أن يسعى إلى منع الولايات المتحدة من إقامة قواعد جديدة في الجمهوريات السوفياتية السابقة.

ومن المزمع أن يشكل الملف الأوكراني محور المحادثات المرتقبة بين روسيا وكل من حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لكن لم يتضح بعد من سيمثل الجانبين في الاجتماع.

فرانس24/ أ ف ب

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