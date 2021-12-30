فيروس كورونا: تركيا تبدأ في استخدام لقاحها المحلي في المستشفيات عقب تزايد أعداد الإصابات

امرأة تتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا بينما يقف الآخرون في طابور، في إل ألتو، بوليفيا، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

بسبب الزيادة السريعة في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورالجديد من فيروس كورونا، بدأت تركيا الخميس في استخدام لقاحها المحلي والتي أطلقت عليه اسم (توركوفاك)، بجميع المستشفيات في أنحاء البلاد. وكان لقاح توركوفاك قد حصل على تصريح بالاستخدام في الحالات الطارئة من السلطات التركية الأسبوع الماضي، بعد أن تأجل إطلاقه لشهور.

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على خلفية الزيادة السريعة في أعداد المصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، شرعت تركيا في استخدام لقاحها المحلي (توركوفاك) للوقاية من كوفيد-19 بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد الخميس.

أعطت تركيا بالفعل لسكانها أكثر من 130 مليون جرعة من لقاحي سينوفاك وفايزر-بايونتيك. كما بدأت في منح الجرعات المعززة. وحصل لقاح توركوفاك على تصريح بالاستخدام في الحالات الطارئة من السلطات التركية في الأسبوع الماضي، بعد أن تأجل إطلاقه لشهور.

30 ألف إصابة هذا الأسبوع لأول مرة منذ أكتوبر

وقفزت الإصابات اليومية لأكثر من 30 ألف إصابة هذا الأسبوع لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول. وزادت الإصابات الجديدة بنسبة 30 بالمئة يوم الاثنين وقفز العدد لأكثر من 36 ألفا أمس الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ 29 أبريل/نيسان. وحث وزير الصحة فخر الدين قوجة المواطنين على تلقي الجرعات المعززة.

اجتمع قوجة مع المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد أمس الأربعاء لمناقشة مسألتي استخدام توركوفاك وزيادة الإصابات، بعد تلقيه الجرعة المعززة من اللقاح المحلي، لكنه قال إنه لا يتم حاليا النظر في أي قيود جديدة.

قال قوجة في بيان بعد اجتماع المجلس العلمي إن "انتشار المتحور أوميكرون بوتيرة أسرع لن يتسبب في تعديل الإجراءات. لقد زادت أهمية التدابير الشخصية ضد هذا المتحور الذي ينتشر بسرعة أكبر على نحو ملحوظ".

وأضاف "سيبدأ استخدام لقاحنا المحلي توركوفاك في المستشفيات بالمدن اعتبارا من (اليوم الخميس). من الممكن الحصول على الجرعة المعززة مع لقاحنا المحلي. وبغض النظر عن نوع اللقاح الذي تلقيتموه في السابق، يمكنكم الحصول على الجرعة المعززة من توركوفاك".

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا إن حكومته ستوفر توركوفاك في أنحاء العالم، لكن أنقرة لم تنشر حتى الآن معلومات مفصلة حول مدى فاعلية اللقاح أو نتائج التجارب السريرية.

فرانس24/ رويترز

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