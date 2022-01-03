هولندا: اعتقال 30 شخصا في أمستردام خلال مظاهرة للاحتجاج على القيود الصحية

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احتجاجات على القيود الصحية في هولندا، أمستردام، 2 يناير 2022

اعتقلت الشرطة الهولندية ثلاثين شخصا في مظاهرة غير مرخص لها في العاصمة أمستردام حيث تجمع الآلاف أمام ساحة المتحف للاحتجاج على القيود الصارمة التي فرضتها السلطات لوقف انتشار فيروس كورونا وخصوصا متحور أوميكرون. وفرض إغلاق جديد في البلاد قبل أسبوع من عطلة عيد الميلاد حيث أغلقت كل المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات وصالات السينما والمتاحف والمسارح حتى 14 كانون الثاني/يناير، وكذلك المدارس حتى التاسع من الشهر نفسه على الأقل.

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أعلنت الشرطة الهولندية الأحد توقيف 30 شخصا في أمستردام خلال مظاهرة محظورة جرت ضد القيود الصحية المفروضة في البلاد للحدّ من تفشي المتحور أوميكرون.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة المتحف، إحدى الساحات الرئيسية في العاصمة الهولندية.

وقالت الشرطة في بيان إنّه "بناء على طلب رئيس البلدية، تدخلت الشرطة وتم توقيف 30 مشتبها به"، مشيرة إلى أن أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح.

"هنا هولندا، السلطة للشعب"

وأوضح البيان أن الموقوفين يلاحقون بتهم زعزعة النظام العام والاعتداء وحيازة سلاح ممنوع وعدم احترام الشرطة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين على الأقل من المتظاهرين أصيبا بجروح.

وقالت الشرطة إنها نشرت عناصر من قوات مكافحة الشغب، مشيرة إلى أن بعضا من عناصرها اضطروا لاستخدام القوة عندما رفض المتظاهرون مغادرة الميدان رغم التحذيرات المتكررة التي وجّهت لهم.

والقيود الصحية صارمة في هولندا حيث فرضت السلطات إغلاقا جديدا قبل أسبوع من عيد الميلاد في مواجهة موجة جديدة لكوفيد-19 تجلّت خصوصا بتفشي متحور أوميكرون.

وفي هذا السياق، أغلقت كل المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات وصالات السينما والمتاحف والمسارح حتى 14 كانون الثاني/يناير، فيما أغلقت المدارس أقله حتى التاسع منه.

ويسمح فقط لشخصين بالاجتماع في المساحات الخارجية مع استثناءات تشمل مثلا الجنازات. لكن أي قيود لم تفرض على تنقل الأفراد.

فرانس24/أ ف ب

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