أكثر من 50 % من الأوروبيين سيصابون بمتحور أوميكرون خلال شهرين حسب منظمة الصحة العالمية

أكثر من نصف سكان القارة الأوروبية مهددون بالإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، حسب ما أعلنه مدير منطقة أوروبا هانس كلوغه بمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إذا استمر تفشي الإصابات بالوتيرة الحالية. وتضم المنطقة الأوروبية للمنظمة 53 بلدا وإقليما بما فيها العديد من دول آسيا الوسطى، وأوضح كلوغه أن 50 منها أكدت إصابات بأوميكرون.

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قد يؤدي استمرار الإصابات بمتحور فيروس كورونا وفق الوتيرة الحالية إلى إصابة أكثر من نصف سكان أوروبا، وفق تحذير لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء.

وجاء هذا الخبر على لسان مدير منطقة أوروبا في المنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي، حذر فيه من أن أوميكرون تمثل "موجة مد جديدة من الغرب إلى الشرق تجتاح" المنطقة الأوروبية.

وأضاف "بهذه الوتيرة، يتوقع معهد القياسات الصحية أن يصاب أكثر من 50 في المئة من السكان في المنطقة بأوميكرون في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة".

وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 بلدا وإقليما بما فيها العديد من دول آسيا الوسطى، وأوضح كلوغه أن 50 منها أكدت إصابات بأوميكرون.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أفادت 26 دولة من تلك البلدان أن أكثر من 1 % من سكانها "يصابون بكوفيد-19 كل أسبوع" اعتبارا من 10 كانون الثاني/يناير، وأن المنطقة سجلت أكثر من سبعة ملايين إصابة جديدة بالفيروس في الأسبوع الأول من العام 2022.

وفي إشارة إلى بيانات جمعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، قال كلوغه إن أوميكرون أثبت أنه أكثر قابلية للانتقال و"قد مكنته الطفرات من الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر، ويمكن أن يصيب حتى الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالعدوى أو تلقوا اللقاح".

ورغم ذلك، شدد كلوغه على أن "اللقاحات المعتمدة تستمر في توفير حماية جيدة ضد الأشكال الحادة من الوباء وخطر الوفاة".

فرانس24/ أ ف ب

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