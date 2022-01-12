بريطانيا: جونسون يعترف بحضور حفلة في مقر الحكومة خلال الحجر وزعيم حزب العمال يطالبه بالاستقالة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يلقي كلمة أمام مجلس العموم، 12 كانون الثاني/يناير 2022.

اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بحضور حفلة في مقر الحكومة خلال فجرة الحجر الصحي، مقدما "اعتذارات" بهذا الشأن. وردا على ذلك، دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر جونسون إلى الاستقالة متهما إياه بالكذب بوقاحة.

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تقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بـ"اعتذارات" بعدما أقر بحضور حفلة في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي مشيرا إلى أنه ظن "ضمنا" أنها اجتماع عمل.

وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث سيحترم القواعد الصحية المتبعة مشددا على أنه يتحمل "مسؤولية الأخطاء" المرتكبة.

وردا على ذلك دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر لاستقالة جونسون.

وقال ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية: "دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني". وأضاف "هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟" متهما الزعيم المحافظ بـ"الكذب بوقاحة".

فرانس24/ أ ف ب

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