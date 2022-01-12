محادثات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي حول أوكرانيا وواشنطن تعتبر أنه "من المبكر" الحكم على جدية موسكو

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تقام مفاوضات الأربعاء بين روسيا وحلف شمال الأطلسي حول التوتر في أوكرانيا، تتبعه جولة أخرى من المفاوضات في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. وقبيل هذه المحادثات اعتبرت واشنطن أنه "من المبكر القول ما إذا كان الروس جديين بشأن سلوك طريق الدبلوماسية"، كما صرحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

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تعقد محادثات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الأربعاء بشأن أوكرانيا على أن تقام جولة أخرى من المفاوضات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخميس.

واعتبر البيت الأبيض الثلاثاء أنه "من المبكر" معرفة إن كانت روسيا جادة في خفض التوترات الأمنية في أوكرانيا ومحيطها.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين بعد محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس في جنيف "من المبكر القول ما إذا كان الروس جديين بشأن سلوك طريق الدبلوماسية".

وأضافت أنه ينبغي الانتظار لمعرفة "إن كانوا مستعدين للتفاوض بجدية أم أنهم سيستخدمون المباحثات ذريعة للقول إن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح".

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وتمارس واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون ضغوطا على روسيا لسحب حشود قواتها من الحدود مع أوكرانيا في حين تريد موسكو من الغرب الموافقة على سلسلة طويلة من المطالب تقدمها على أنها ضمانات أمنية.

وجددت ساكي رفض الولايات المتحدة للطلب الروسي رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مستقبلا معتبرة أن "البت بهذا الأمر عائد حصرا لأوكرانيا والدول الأعضاء الثلاثين في الحلف وليس لدول أخرى".

وأضافت "ثمة مجموعة من المباحثات التي يمكن أن تندرج ضمن سياق دبلوماسي لكن يعود للروس تحديد ما إذا كانوا سيعتمدون موقفا جديا منها أم لا".

فرانس24/ أ ف ب

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