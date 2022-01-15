متحور أوميكرون يتفشى في مدينة تشوهاي جنوب الصين

رصدت الصين بؤرة تفش لمتحور أوميكرون في مدينة تشوهاي جنوب الصين قرب ماكاو. وفي إطار سياسة محاربتها الصارمة لانتشار فيروس كورونا ومتحوراته أوقفت السلطات خطوط حافلات النقل العام عن العمل السبت في المنطقة وحذرت السكان من مغادرة المدينة.

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بعد إعلانها رصد سبع إصابات على الأقل بالمتحور أوميكرون من كوفيد-19 أوقفت مدينة تشوهاي بجنوب الصين خطوط حافلات النقل العام السبت، محذرة السكان من مغادرة المدينة.

والجمعة أعلنت المدينة الساحلية الواقعة على الحدود مع منطقة ماكاو أن المتحور أوميكرون رُصد لدى شخص مصاب بعوارض مرض خفيفة وستة آخرين لا عوارض لديهم، بعد حملة اختبارات واسعة عقب الكشف عن إصابة واحدة في مدينة مجاورة.

وتواجه الصين طفرة إصابات بكوفيد-19 ضمنها عدة إصابات بالمتحور أوميكرون، إذ إن الدولة الآسيوية تُكثف من محاربتها للفيروس قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستُقام في بكين الشهر المقبل.

وطُلب من ملايين الأشخاص في أنحاء الصين البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فيما أُلغيت رحلات جوية داخلية كثيرة وأُغلقت مصانع.

ودعا المسؤولون في تشوهاي السكان إلى تجنب مغادرة المدينة "إلا عند الضرورة"، على أن يقدم الذين يودون الخروج منها نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 يُجرى في الساعات الـ24 السابقة لموعد الرحيل.

وبدأت المدينة الجمعة حملة اختبارات واسعة لسكانها البالغ عددهم 2,4 مليون شخص بعد أن اكتُشفت إصابة بكوفيد-19 في مدينة تشونغشان المجاورة في وقت سابق من الأسبوع.

ووُجهت إلى أنشطة تجارية بما فيها صالونات التجميل وأماكن ألعاب الميسر والنوادي الرياضية ودور السينما تعليمات بالإغلاق الخميس، فيما أعلنت السلطات إيقاف خطوط حافلات النقل العام.

وأبقت الصين عدد الإصابات بكوفيد-19 منخفضا نسبيا على أراضيها طوال الجائحة من خلال استراتيجيتها "صفر كوفيد" القائمة على طلب إجراء اختبارات واسعة وإغلاق صارم عند اكتشاف إصابات.

غير أن المتحور أوميكرون رُصد في مدينة تيانجين القريبة من بكين قبل أن يتفشى في مدينة أنيانغ.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فينغ للصحافيين السبت بأن البلاد واجهت "تحدياً مزدوجاً" من كلا سلالتي دلتا وأوميكرون. فيما حذر المناطق التي لم تشهد تفشي المرض بعدم "التراخي" في تنفيذ الإجراءات الوقائية، داعيا إلى "تعزيز الرقابة لدرء المخاطر".

وقالت السلطات الصينية إنها سجّلت 104 إصابات بكوفيد-19 السبت.

فرانس24/ أ ف ب

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